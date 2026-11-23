Trong đợt khảo sát tại New York, các nhà sinh vật học Mỹ bất ngờ bắt được cá tuyết sông vàng óng điểm đốm đen như chuối chín. Với xác suất chỉ 1 phần triệu, phát hiện này gây sửng sốt bởi ngoại hình kỳ lạ lẫn giá trị sinh thái đặc biệt.

Mới đây, một nhóm các nhà sinh vật học do Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS) cử đi đã có phát hiện bất ngờ tại cảng Oswego thuộc hồ Ontario, phía bắc bang New York. Ban đầu, cuộc khảo sát sinh thái này được triển khai dọc các bến cảng, sông ngòi và vịnh thuộc khu vực Ngũ Đại Hồ với mục tiêu phát hiện sớm các loài ngoại lai xâm hại.

Giới chức Mỹ luôn đặt nặng công tác phòng ngừa sớm, bởi các loài xâm hại khi mới xuất hiện thường có số lượng rất ít nhưng sẽ bùng nổ mất kiểm soát nếu âm thầm sinh sản không bị phát hiện - bài học nhãn tiền từ các loài cá phổ biến của Trung Quốc như cá lóc, cá mè trắng, cá mè hoa và cá chép tại nhiều vùng nước ở Mỹ.

Để tăng khả năng phát hiện, nhóm chuyên gia đã phối hợp nhiều kỹ thuật gồm đánh bắt bằng điện, lưới cố định, lưới rê và phân tích DNA môi trường (eDNA).

Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ (USFWS) triển khai khảo sát sinh thái tại khu vực Ngũ Đại Hồ bằng các phương pháp đánh bắt bằng điện, lưới cố định, lưới rê và phân tích DNA môi trường (eDNA) nhằm sớm ngăn chặn các loài ngoại lai xâm hại (rút kinh nghiệm từ các loài như cá lóc, cá mè trắng, cá mè hoa và cá chép từ Trung Quốc).

Ngoại hình kỳ lạ như quả chuối chín

Trong quá trình rà soát, các nhà khoa học đã bắt được một cá thể cá tuyết sông (Lota lota). Đây là loài bản địa của Ngũ Đại Hồ có trọng lượng trung bình từ 1 đến 2,25 kg, toàn thân phủ lớp vảy mịn không thể quan sát bằng mắt thường.

Loài này có tập tính kiếm ăn khá đặc biệt: những cá thể nhỏ dù đã trưởng thành vẫn chủ yếu ăn sinh vật phù du, trong khi những cá thể lớn hơn lại trở thành kẻ săn mồi.

Dù vốn là loài khan hiếm, việc bắt gặp cá tuyết sông chưa đủ để gọi là chấn động, nếu không có diện mạo khác thường của cá thể này.

Thay vì mang màu xám, xanh ô liu hoặc nâu vàng như đồng loại, con cá lại có thân vàng óng ánh điểm xuyết các đốm đen rải rác ở phần đầu mõm và đuôi. Vì màu sắc trông hệt quả chuối chín điểm đốm hoa mai, các nhà sinh vật học đã gọi nó là "cá tuyết sông chuối" và xếp đây là phát hiện lớn nhất kể từ đầu chiến dịch khảo sát.

Theo tuyên bố từ USFWS, màu sắc dị biệt của con cá xuất phát từ một chứng bệnh di truyền hiếm gặp gọi là chứng biến vàng - tình trạng còn hiếm hơn cả bệnh bạch tạng hay hắc tạng. Dù không nêu rõ phương pháp tính toán, cơ quan này ước tính xác suất xuất hiện hiện tượng này ở cá tuyết sông chỉ rơi vào khoảng 1 phần triệu.

Thay vì màu xám, xanh ô liu hay nâu vàng thông thường, con cá có thân màu vàng óng điểm các đốm đen ở đầu mõm và đuôi nên được gọi là "cá tuyết sông chuối", với xác suất xuất hiện theo USFWS chỉ khoảng 1 phần triệu.

Cơ chế sinh học và cái giá phải trả trong tự nhiên

Xét trên phương diện sinh học, hiện tượng biến vàng ở cá hoang dã có thể xuất phát từ hai cơ chế khác nhau. Ở cấp độ di truyền, đột biến gen tại tế bào sinh dưỡng hoặc tế bào sinh dục gây tác động lên quá trình điều hòa kiểu hình của tế bào sắc tố.

Khi con đường phân hóa, tăng sinh hoặc tổng hợp của tế bào hắc tố bị ức chế, tế bào sắc tố vàng cùng tế bào ánh kim sẽ chiếm ưu thế, khiến sắc tố vàng tích tụ dày đặc trên bề mặt da. Do quá trình tạo sắc tố đen không bị cắt đứt hoàn toàn, thân cá vẫn lưu lại những chấm đen đặc trưng.

Ở trường hợp thứ hai mang tên biến vàng dạng vàng da, tình trạng lại nghiêm trọng hơn nhiều đối với sức khỏe vật chủ. Khi nguồn nước ô nhiễm, ký sinh trùng hoặc mầm bệnh tấn công gan hay tế bào biểu mô ống mật, con đường chuyển hóa gan mật bị tổn thương sẽ làm gián đoạn quá trình hấp thu, liên hợp và bài tiết bilirubin.

Thay vì theo dịch mật đổ xuống ruột, bilirubin trào ngược vào hệ tuần hoàn máu rồi lan theo dịch cơ thể ra da, niêm mạc và mô kẽ, nhuộm vàng cơ thể cá.

Dù gây tò mò với con người, bộ áo vàng rực rỡ lại là gánh nặng sinh tồn nặng nề đối với bản thân con cá tuyết sông. Màu sắc quá nổi bật khiến nó dễ dàng lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi và khó thoát khỏi cuộc truy đuổi, kéo tỷ lệ sống sót xuống rất thấp.

Chưa dừng lại ở đó, cơ hội duy trì nòi giống của nó cũng cực kỳ mong manh, bởi những con cá tuyết sông khác có thể nhận biết trực quan rằng cá thể biến vàng không khỏe mạnh, bất lợi cho việc truyền lại nguồn gen tốt nên từ chối ghép đôi.

Manh mối quan trọng đằng sau tình trạng suy kiệt

Đáng chú ý, đại diện USFWS khẳng định giá trị cốt lõi của phát hiện lần này không nằm ở lớp vảy màu vàng bắt mắt. Thực tế, số lượng cá tuyết sông tại hồ Ontario đang ở mức cực kỳ ít ỏi và loài này thường chỉ cư trú ở những vùng nước sâu, lạnh hơn nhiều so với khu vực cảng.

Do đó, sự xuất hiện của nó tại cảng Oswego trở thành "ghi nhận đầu tiên" ở cấp độ khu vực, mang ý nghĩa sinh thái vô cùng lớn.

Sau khi tiếp nhận mẫu vật, các nhà sinh vật học thủy sản thuộc Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nhận thấy con cá khá gầy yếu và đang trong tình trạng sức khỏe rất đáng ngại. Giới chuyên môn kỳ vọng việc làm rõ thể trạng của cá thể này sẽ góp phần vén màn những yếu tố chưa rõ nguyên nhân đang đẩy quần thể cá tuyết sông vào đà suy giảm liên tục.

Con cá hiện đã được chuyển tới Trường Thú y thuộc Đại học Cornell để tiếp tục phân tích chuyên sâu, nhằm đánh giá tổng thể sức khỏe quần thể cá tuyết sông trên toàn lưu vực và làm cơ sở đề ra các biện pháp quản lý phù hợp.