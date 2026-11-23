Một người đàn ông tại Singapore bị tuyên án tù và cấm lái xe 10 năm sau khi vượt đèn đỏ, tông tử vong tài xế giao hàng đang đi xe đạp điện qua đường.

Mới đây, tờ Mothership đã dẫn lại thông tin từ tờ Shin Min Daily News, đưa ra bản án cuối cùng cho một tài xế đã gây tai nạn cho một tài xế giao hàng từ cách đây 3 năm.

Được biết, bị cáo Jiang Baohui, 47 tuổi, vừa bị tòa án Singapore tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam và cấm lái xe trong 10 năm vì gây ra vụ tai nạn khiến một người tử vong vào tháng 6/2023.

Bị cáo đã nhận tội lái xe liều lĩnh gây chết người theo Luật Giao thông đường bộ Singapore. Nạn nhân là ông David Chong, 59 tuổi, một tài xế giao đồ ăn sử dụng xe đạp điện.

Vượt đèn đỏ khi đang đưa con gái đi học thêm

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ sáng 25/6/2023 trên đường Yishun Avenue 9, theo hướng về Yishun Central, Singapore. Thời điểm đó, Jiang đang lái ô tô đưa con gái đi học thêm. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy sau khi rẽ vào Yishun Avenue 9, Jiang điều khiển ô tô ở làn bên trái, phía sau một chiếc xe buýt công cộng. Khi đến gần vạch sang đường dành cho người đi bộ, xe buýt giảm tốc độ rồi dừng lại do đèn giao thông chuyển đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn vào năm 2023 khiến 1 tài xế giao hàng thiệt mạng.

Thay vì dừng xe, Jiang lại chuyển sang làn bên phải để vượt xe buýt, tiếp tục chạy qua vạch sang đường dù tín hiệu giao thông vẫn đang màu đỏ. Chiếc ô tô sau đó đâm trúng ông David Chong, người đang đi xe đạp điện băng qua đường từ trái sang phải. Thời điểm xảy ra va chạm, đèn dành cho người đi bộ đang màu xanh, đồng nghĩa ông Chong được quyền ưu tiên qua đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng lên không trung, rơi xuống làn đường bên phải ở phía đối diện. Chiếc xe đạp điện trượt trên mặt đường rồi dừng lại cách ô tô một đoạn. Sau tai nạn, Jiang xuống xe, phát hiện nạn nhân nằm bất động bên kia đường và gọi điện báo cảnh sát.

Ông Chong được đưa đến Bệnh viện Khoo Teck Puat trong tình trạng bất tỉnh, với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Dù được cấp cứu, ông đã tử vong lúc 11 giờ 01 phút cùng ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của ông Chong là đa chấn thương do tai nạn.

Chạy quá tốc độ cho phép, tài xế lĩnh án tù

Theo kết quả điều tra, từ thời điểm chuyển làn để vượt xe buýt đến khi xảy ra va chạm, Jiang lái ô tô với tốc độ trung bình từ 66 đến 75 km/h, trong khi giới hạn tốc độ trên đoạn đường này chỉ là 50 km/h.

Tài xế Jiang vừa bị tuyên án tù sau hành vi lái xe gây tai nạn.

Trong phần trình bày xin giảm nhẹ hình phạt, luật sư bào chữa cho biết vụ tai nạn đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho Jiang. Người này được cho là đến nay vẫn không thể đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn vì quá ám ảnh.

Luật sư của bị cáo Jiang cũng đề nghị tòa xem xét hoàn cảnh của bị cáo, cho biết Jiang là người lao động chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình và còn phải chăm sóc mẹ già. Tuy nhiên, với hành vi lái xe liều lĩnh, vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ gây chết người, Jiang bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam. Bị cáo đồng thời bị cấm lái tất cả các loại phương tiện trong 10 năm.

Trong khi đó, về phía nạn nhân, trước đó, các bản tin từng đề cập rằng ông Chong là một người từng sử dụng ma túy nhưng đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông là tình nguyện viên của Hiệp hội Phòng chống Ma túy Singapore (SANA). Sau khi ông qua đời, tổ chức này đã đăng tải những lời tri ân dành cho ông.

Anh trai của ông Chong chia sẻ với tờ Shin Min rằng em trai mình rất tâm huyết với các hoạt động từ thiện và thường xuyên tham gia phục vụ cộng đồng vào các ngày thứ Bảy, chẳng hạn như phân phát thực phẩm hay sơn sửa căn hộ cho người cao tuổi.

Được biết, ông Chong chọn công việc giao đồ ăn vì tính chất linh hoạt về thời gian, giúp ông có thêm cơ hội dành tâm sức cho các hoạt động tình nguyện.

(Theo Mothership)