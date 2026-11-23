Ảnh vệ tinh hé lộ một UAV chưa rõ tên của Trung Quốc với sải cánh khoảng 20 m. Nhiệm vụ thực sự của nó vẫn là bí ẩn.

Chiếc máy bay xuất hiện tại sân bay Pucheng Neifu thuộc tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Nó ban đầu thu hút sự chú ý khi được phát hiện trên ảnh của Apple Maps và Bing Maps, trước khi The War Zone (TWZ) thu thập ảnh vệ tinh có độ phân giải cao hơn từ Vantor để phân tích.

Ảnh của Vantor được chụp ngày 23/4/2026, cho thấy UAV nằm trên mặt đất với lớp sơn lót màu vàng. Theo phép đo từ ảnh vệ tinh, máy bay có sải cánh khoảng 20,1 m và 14,9 m. Kích thước và hình dáng khiến nó nhanh chóng được so sánh với MQ-25 Stingray, UAV tiếp dầu trên không được phát triển cho Hải quân Mỹ. MQ-25 có sải cánh khoảng 22,9 m và dài 15,5 m, tức chiếc UAV Trung Quốc nhỏ hơn nhưng thuộc nhóm kích thước tương đối gần.

Quan sát từ trên cao cho thấy UAV Trung Quốc có cánh gần thẳng và đuôi chữ V xòe sang hai bên, tạo hình dáng tổng thể khá giống MQ-25. Tuy nhiên, nhiều chi tiết lại khác biệt đáng kể. Phần mũi của máy bay Trung Quốc thuôn nhọn theo kiểu truyền thống, trong khi MQ-25 có phần đầu tương đối dẹt. Màu sắc khác biệt ở mũi khiến giới quan sát đặt giả thuyết khu vực này có thể chứa radar, nhưng ảnh vệ tinh chưa đủ để xác nhận.

Cửa hút khí cũng được bố trí phía trên thân. Thay vì thiết kế chìm tương đối phẳng như MQ-25, UAV Trung Quốc có cửa hút khí nổi rõ hơn, dường như sử dụng các mép răng cưa. Hình ảnh thậm chí làm xuất hiện giả thuyết luồng khí có thể được chia thành hai đường dẫn, song chưa thể xác định máy bay sử dụng một hay hai động cơ.

Chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc Andreas Rupprecht nhận định những khác biệt này đáng chú ý hơn sự tương đồng về hình dáng, bởi chúng có thể cho thấy máy bay được thiết kế cho những nhiệm vụ khác MQ-25. Hiện chưa có bằng chứng xác nhận đây là UAV tiếp dầu, cũng chưa thể kết luận nó được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay.

Nếu phần mũi thực sự chứa radar và máy bay mang thêm các cảm biến, UAV có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát trong thời gian dài. Một khả năng khác là tiếp dầu trên không, tương tự vai trò chính của MQ-25.

UAV tiếp dầu có thể giúp máy bay có người lái kéo dài phạm vi hoạt động mà không phải sử dụng một tiêm kích khác làm máy bay tiếp dầu. Tuy nhiên, hình ảnh hiện tại chưa cho thấy thiết bị tiếp nhiên liệu hoặc những cấu kiện đặc trưng đủ để chứng minh giả thuyết này.

Sân bay nơi UAV xuất hiện cũng gây chú ý. Pucheng Neifu trước đây ít được giới quan sát quốc tế nhắc tới, nhưng đang cho thấy dấu hiệu trở thành địa điểm thử nghiệm quan trọng đối với ngành máy bay không người lái Trung Quốc.

Trong cùng loạt ảnh vệ tinh tháng 4, Vantor còn ghi nhận tại đây một UAV cánh bay tàng hình CH-7 và Jiutian, mẫu UAV phản lực hạng nặng được thiết kế có khả năng mang theo nhiều máy bay không người lái nhỏ hơn. Rupprecht đặt giả thuyết Pucheng có thể đóng vai trò cơ sở thử nghiệm chuyên cho UAV, nhưng mối liên hệ này chưa được xác nhận chính thức.

Theo IE