Ngày 27/11, hội đồng quản trị Norse Atlantic Airways AS, đơn vị vận hành chính của hãng hàng không Norse Atlantic tại Na Uy, quyết định nộp đơn phá sản.

Theo Reuters, quyết định được đưa ra sau khi các bên cho thuê gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với toàn bộ 12 chiếc Boeing 787 Dreamliner mà hãng đang khai thác, đồng thời yêu cầu trả lại máy bay. Norse Atlantic cho biết phản đối yêu cầu này.

Trên trang web, hãng thông báo mọi chuyến bay do Norse Atlantic Airways AS và Norse Atlantic UK Ltd khai thác đều bị hủy kể từ 14h giờ Trung Âu ngày 27/11, kể cả các chặng bay chiều về. Việc bán vé cũng đã dừng lại.

Diễn biến trên diễn ra rất nhanh. Ngày 25/11, Norse Atlantic cảnh báo tình hình tài chính đang ở mức nguy hiểm. Một ngày sau, hãng tạm dừng toàn bộ chuyến bay. Đến ngày 27/11, đơn phá sản được chuẩn bị để nộp lên Tòa án quận Agder của Na Uy, nơi sẽ chỉ định người quản lý tài sản phá sản.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ tập đoàn rơi vào cảnh phá sản. Công ty mẹ và công ty con tại Anh không nằm trong đơn. Theo Skift, ban lãnh đạo cùng các cố vấn đang tìm giải pháp để phần còn lại của doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.

Với hành khách, Norse Atlantic cho biết họ có thể nộp yêu cầu bồi thường thông qua thủ tục phá sản do tòa án chỉ định, nhưng hãng cũng cảnh báo khoản thanh toán không được đảm bảo. Theo hướng dẫn được Unilad đăng tải, khách hàng tại Anh thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể liên hệ ngân hàng phát hành để yêu cầu hoàn tiền theo Mục 75 Luật Tín dụng tiêu dùng.

Một số trang tin đưa thông tin máy bay bị thu hồi ngay giữa chuyến bay, hoặc đội bay lên tới 15 chiếc. Tuy nhiên, phần lớn các hãng tin lớn ghi nhận con số 12 chiếc và không xác nhận việc thu hồi giữa chuyến.

Reuters cho rằng sự sụp đổ của Norse Atlantic gắn với giá nhiên liệu tăng vọt do chiến sự tại Iran. Nhiên liệu vốn là khoản chi lớn nhất của các hãng bay đường dài, và mô hình giá rẻ với biên lợi nhuận mỏng càng dễ tổn thương khi giá dầu leo thang.

Norse Atlantic là hãng bay châu Âu thứ hai phá sản trong năm 2026, sau airBaltic của Latvia. Theo dữ liệu cập nhật ngày 27/11, giá dầu Brent vẫn dao động quanh 94 – 97 USD/thùng, trong khi liên minh OPEC+ chuẩn bị họp ngày 29/11 để bàn về sản lượng năm 2027.

Với một hãng bay từng đặt cược vào giấc mơ đưa vé giá rẻ lên các chặng bay xuyên Đại Tây Dương, việc 12 chiếc Dreamliner bị đòi lại cho thấy mô hình này mong manh đến mức nào khi chi phí nhiên liệu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo Skift, Reuters