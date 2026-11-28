Một bác sĩ tập sự tại Melbourne (Australia) vừa nhận tội bí mật quay lén hàng trăm đồng nghiệp và bệnh nhân nữ trong nhà vệ sinh bệnh viện. Vụ việc liên quan đến 874 nạn nhân, với hàng nghìn video được ghi lại trong gần 2 năm.

Theo truyền thông Australia, ngày 26/11, Ryan Cho, 29 tuổi, đã nhận tội đối với 13 cáo buộc liên quan đến vụ việc tại tòa án ở Melbourne.

Cho là công dân Singapore, bị bắt vào tháng 7/2025. Ban đầu, người này phải đối mặt với hàng trăm cáo buộc. Tuy nhiên, sau quá trình tố tụng, các cáo buộc được điều chỉnh và Cho đã nhận tội đối với 13 tội danh, trong đó có sản xuất hình ảnh riêng tư trái phép, sản xuất và tàng trữ tài liệu xâm hại tình dục trẻ em, cũng như lắp đặt thiết bị giám sát hình ảnh trái phép.

Clip: CNN

Theo thông tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC), trong năm 2024 và 2025, Cho đã bí mật giấu điện thoại bên trong một chiếc túi lưới để quay lén phụ nữ và trẻ em gái tại 3 bệnh viện ở Melbourne, gồm Bệnh viện Austin, Trung tâm Ung thư Peter MacCallum và Bệnh viện Hoàng gia Melbourne.

Cơ quan chức năng cho biết, thiết bị này đã ghi lại hàng nghìn video, liên quan đến tổng cộng 874 nạn nhân.

Vụ việc khiến nhiều nhân viên y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Tại phiên tòa trong tuần này, nữ y tá Courtney Sheehan đã chia sẻ về cảm giác mất an toàn sau khi biết mình trở thành nạn nhân của hành vi quay lén.

"Làm việc trong ngành y tế, chúng tôi vốn đã quen với việc phải đối mặt với những hành vi bạo hành. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị đối xử như vậy bởi chính một người trong ngành", cô nói.

Nữ y tá cho biết kể từ khi phát hiện sự việc, cô không còn sử dụng nhà vệ sinh tại nơi làm việc. Điều này khiến cô phải nhịn đi vệ sinh trong nhiều giờ liền mỗi ca trực.

Trong khi đó, luật sư bào chữa Belinda Franjic cho biết thân chủ của mình thực sự hối hận về những hành vi đã gây ra và đang trong quá trình cải tạo. Nữ luật sư cho rằng Cho đã bị cuốn vào những tưởng tượng lệch lạc mang tính nhìn trộm và dường như không hề nghĩ đến những tổn thương mà hành vi của mình gây ra cho các nạn nhân.

Ở chiều ngược lại, công tố viên Mark Gibson nhấn mạnh hành vi của bị cáo đã để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng đối với các nhân viên y tế.

"Thật khó tin khi một người đã dành nhiều năm học tập, đứng trước ngưỡng cửa của một sự nghiệp và tương lai thành công, lại có thể đánh đổi tất cả theo cách này", công tố viên Mark Gibson nhận định.

Sau khi bị bắt vào tháng 7/2025, Cho từng được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Tuy nhiên, sau phiên tòa ngày 26/11, người này đã bị đưa trở lại trại giam.

Ryan Cho dự kiến được tuyên án vào ngày 12/2/2027.

Nguồn: People