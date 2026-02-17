Hãy bắt đầu chú ý đến việc loại bỏ mỡ nội tạng từ tuổi 30 và đây là 3 thói quen ăn uống tốt để giảm cân dễ dàng

Nếu một người đàn ông trưởng thành có vòng eo lớn hơn 90 cm và một người phụ nữ có vòng eo lớn hơn 80 cm, họ nên cẩn thận với lượng mỡ thừa trong cơ thể. Vòng eo quá lớn có nghĩa là có quá nhiều mỡ nội tạng. Sự tích tụ quá mức này sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và dẫn đến các bệnh chuyển hóa như huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao. Nó sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và thậm chí dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ gây tử vong.

Làm thế nào để ngăn ngừa lượng mỡ thừa trong cơ thể thông qua chế độ ăn uống và duy trì nó ở mức an toàn?

Ba điều cần tránh nếu bạn có quá nhiều mỡ thừa trong cơ thể

1. Chế độ ăn nhiều calo dễ dàng chuyển hóa thành chất béo tích tụ, dẫn đến tăng lượng mỡ trong cơ thể

Trong suốt lịch sử, nhiều nghiên cứu và bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng, do lối sống bận rộn, con người hiện đại thường áp dụng chế độ ăn nhiều calo, chẳng hạn như ăn nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác, như một cách để giảm căng thẳng. Kết quả là, những thực phẩm này dễ dàng được chuyển hóa thành chất béo tích tụ. Nếu không kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, rất dễ dẫn đến tăng mỡ cơ thể.

2. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn là nguyên nhân góp phần làm tăng đáng kể lượng mỡ trong cơ thể

Với sự phát triển của công nghệ chế biến, hầu hết các loại thực phẩm chúng ta mua hàng ngày đều đã được chế biến ở một mức độ nào đó trong các nhà máy (như đồ uống có đường, bánh quy, bánh ngọt, bánh mì đóng gói bán ở cửa hàng tiện lợi, xúc xích và thức ăn ăn liền dùng được trong lò vi sóng). Đây chủ yếu là những thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia, và việc tiêu thụ quá nhiều là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thừa mỡ trong cơ thể!

3. Áp lực công việc cao dễ dẫn đến ăn quá nhiều và tăng hấp thụ chất béo

Người hiện đại thường phải đối mặt với khó khăn trong việc cân bằng sự nghiệp và gia đình. Khi chịu quá nhiều áp lực, họ dễ ăn quá nhiều, dẫn đến thói quen ăn uống vô độ lâu dài và cuối cùng làm tích tụ nhiều chất béo hơn trong cơ thể. Đây đều là những dấu hiệu nguy hiểm của tình trạng thừa mỡ trong cơ thể.

Hai rủi ro chính của lượng mỡ thừa trong cơ thể

- Chế độ ăn nhiều chất béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Chế độ ăn nhiều chất béo dễ dẫn đến tích tụ mỡ lâu dài ở vùng bụng và các vùng khác, làm tăng nguy cơ béo bụng. Đặc biệt, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, dẫn đến tỷ lệ mỡ cơ thể vượt quá 30%, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nếu chế độ ăn uống không được kiểm soát và tỷ lệ mỡ cơ thể tiếp tục tăng trên 40%, sẽ dễ gây ra các rối loạn nội tiết, và đặc biệt đối với phụ nữ, nó làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

- Chế độ ăn nhiều đường dễ dẫn đến béo phì và làm tăng lượng đường trong máu, huyết áp và mỡ máu

Việc tiêu thụ nhiều đường có thể dễ dàng dẫn đến quá trình chuyển hóa glucose thành chất béo trong cơ thể, gây tăng cân và tích tụ mỡ thừa. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều carbohydrate và đường tinh luyện trong thời gian dài, điều này có thể dễ dàng gây ra sự dao động quá mức trong lượng đường trong máu và kháng insulin, từ đó đẩy nhanh quá trình tích trữ chất béo.

Ba thói quen ăn uống tốt giúp giảm mỡ cơ thể

"Ăn quá nhiều và tập thể dục quá ít" là nguyên nhân gây tăng mỡ thừa trong cơ thể. Để loại bỏ mỡ thừa, bạn phải bắt đầu từ chế độ ăn uống. Dưới đây là ba gợi ý để giảm cân lành mạnh - loại bỏ những thói quen xấu dễ dẫn đến tích tụ mỡ thừa.

Hãy ăn nhiều trái cây và rau củ giàu chất xơ, cũng như ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch

Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn rau là có thể bổ sung đủ chất xơ, nhưng trên thực tế, hàm lượng chất xơ trong các loại rau khác nhau, và không phải loại rau nào cũng giàu chất xơ. Bạn có thể chọn các loại trái cây và rau củ giàu chất xơ (như nấm mộc nhĩ, nấm hương và lá mướp đắng).

Yến mạch cũng là một lựa chọn tuyệt vời trong chế độ ăn uống để giảm mỡ thừa. Yến mạch là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 50), và sự tăng đường huyết của nó ổn định hơn so với gạo trắng, giúp giảm sự kích thích tiết insulin. Insulin có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo và ức chế quá trình phân giải chất béo. Yến mạch giàu chất xơ, giúp kéo dài thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày, từ đó tạo cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào quá mức. Nó phù hợp cho việc quản lý cân nặng và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu dùng yến mạch làm món chính trong bữa ăn, lượng khuyến nghị là 75 gram (hai phần ăn) mỗi ngày.

Duy trì chế độ ăn ít dầu, đường và muối

Việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate và chất béo sẽ khiến chúng được phân giải thành glucose và axit béo. Nếu lượng calo dư thừa không được tiêu thụ, chúng sẽ dần dần chuyển hóa thành chất béo và tích trữ, dẫn đến tăng lượng mỡ trong cơ thể.

Việc tiêu thụ quá nhiều muối (lượng natri dư thừa) có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, xơ cứng động mạch, bệnh tim và đột quỵ.

Hãy chọn các nguồn protein ít chất béo hơn, chẳng hạn như thịt gà, cá và các sản phẩm từ đậu nành

Các bữa ăn nên chủ yếu bao gồm các loại protein ít chất béo như thịt gà, cá và các sản phẩm từ đậu nành. Nên ưu tiên thực phẩm nguyên chất thay vì thực phẩm chế biến sẵn để giảm mỡ cơ thể dần dần và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, kiểm soát lượng calo và cải thiện lượng chất dinh dưỡng cũng như sự cân bằng dinh dưỡng, ba lời khuyên này không chỉ giúp cải thiện thói quen ăn uống và giảm tích tụ mỡ thừa trong cơ thể, mà còn ngăn ngừa và cải thiện tình trạng mỡ thừa, giúp việc duy trì vóc dáng lý tưởng trở nên dễ dàng hơn.