Hari Won bị chê nhảy như tập dưỡng sinh

Tập 1 của show thực tế Street Woman Fighter Vietnam (Nữ hoàng vũ đạo đường phố ) vừa lên sóng vào cuối tuần qua. Bên cạnh những màn thi thố kèm drama cực cháy đến từ dàn thí sinh tham gia chương trình thì bộ ba giám khảo Hari Won - Diệp Lâm Anh - Wootae cũng nhận về nhiều sự chú ý.

Hari Won trổ tài vũ đạo ra mắt thí sinh ở tập 1

Để ra mắt các thí sinh, 3 giám khảo đã cùng nhau thể hiện 1 bài nhảy solo khoe vũ đạo khiến mọi người trầm trồ. Tuy nhiên, nếu như Diệp Lâm Anh và Wootae tung ra những động tác uyển chuyển, dứt khoát thì netizen lại nhận xét phần nhảy của Hari Won như đang tập dưỡng sinh.

Phản ứng của các thí sinh rất cuồng nhiệt nhưng chỉ toàn khen "xinh quá chị ơi", chứ không ai nói "nhảy đẹp quá chị ơi". Chính vì vậy, dư luận tiếp tục tranh cãi rằng với khả năng vũ đạo như vậy thì việc để Hari Won chấm thi show nhảy này liệu có hợp lý, thậm chí có ý kiến còn đề xuất thay một vũ công chuyên nghiệp khác vào vị trí của Hari Won.

Phần nhảy ra mắt vướng nhiều tranh cãi của Hari Won

Bên cạnh đó, một số người cho rằng BTC có ý đồ cả khi mời Hari Won ngồi ghế giám khảo. Bà xã Trấn Thành từng debut trong 1 nhóm nhạc, lại từng đi diễn ở nhiều sân khấu lớn nên kinh nghiệm ca hát cũng không phải dạng vừa. Ngoài ra, vì đây là show mua bản quyền từ Hàn Quốc nên Hari Won cũng có thêm lợi thế khi biết tiếng Hàn, có thể giao lưu với giám khảo Wootae cũng như ekip nước ngoài. Thậm chí, có người còn cho rằng việc mời Hari ngồi ghế nóng chỉ để tạo nên tranh cãi.

Một số bình luận từ khán giả:

- Tính ra nhạc 1 đường nhảy một nẻo mà nhiều người thảo mai cứ phải khen thế nhỉ?

- Xem Hari nhảy xong không biết ai làm giám khảo, ai là thí sinh luôn.

- Xem Hari Won xong thấy qua Anh trai vượt ngàn chông gai coi chú Tiến Luật nhảy còn vui mắt hơn.

- Để ý dàn thí sinh toàn khen xinh chứ không ai khen nhảy đẹp.

- Thật ra nếu mời BGK là biên đạo có tiếng thì hợp lí hơn nhưng nếu mời Hari chấm thì sẽ có cái để khán giả nói chuyện nhiều hơn và cũng sẽ làm chương trình được chú ý nhiều hơn, ý đồ cả rồi!

Một số bình luận về bài nhảy ra mắt của Hari Won

Trước đó, Hari Won cũng từng phản hồi về những ý kiến trái chiều xoay quanh việc ngồi ghế nóng show nhảy mua bản quyền từ Hàn Quốc này: "Bản thân tôi cũng tự nhận thấy là tham gia được chương trình này, đối với tôi, đó là một sự may mắn. Nếu so với tuổi nghề chuyên về dance (nhảy) như Diệp Lâm Anh, Wootae thì tôi không có tên tuổi gì. Tôi cũng không thể nào mà so sánh với 2 nhân vật kia được. Sự thật là như vậy.

Nhưng ban tổ chức Hàn Quốc cũng đã liên hệ với tôi, và họ cũng biết về quá trình tôi thực tập sinh ở Hàn Quốc như thế nào. Họ muốn tôi không cần quá chú trọng về vấn đề chuyên môn hay kỹ thuật như như Diệp Lâm Anh hay Wootae, vì họ cần những giám khảo thấy được khía cạnh ngôi sao của những vũ công và ban tổ chức mong muốn tôi có thể khai thác được điều đó. Tôi nghĩ, nếu mình muốn ngồi ở vị trí đó, tôi cũng phải biết về vũ đạo. Sau đó, tôi cùng với các huấn luyện viên vũ đạo cùng xem lại chương trình và họ đưa ra rất nhiều ý kiến liên quan đến vũ đạo. Thông qua đó, tôi cũng học hỏi được rất nhiều".