Hari Won bật mí được Trấn Thành luyện nhảy

Chiều 17/7, dàn sao Việt quy tụ tại buổi họp báo công bố phát sóng show thực tế Street Woman Fighter Vietnam (Nữ hoàng vũ đạo đường phố). Với vai trò là ban giám khảo cuộc thi, Hari Won, Diệp Lâm Anh góp mặt và có nhiều chia sẻ thú vị liên quan đến quyết định nhận lời mời đồng hành cùng chương trình. Nếu như Diệp Lâm Anh đã được biết đến là một người nhảy khá giỏi trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe thì Hari Won lại dính không ít tranh cãi.

Nói về việc kỹ thuật không bằng nhưng lại ngồi ngang hàng với Diệp Lâm Anh, Hari Won thẳng thắn: "Bản thân tôi cũng tự nhận thấy là tham gia được chương trình này, đối với tôi, đó là một sự may mắn. Nếu so với tuổi nghề chuyên về dance (nhảy) như Diệp Lâm Anh, Wootae thì tôi không có tên tuổi gì. Tôi cũng không thể nào mà so sánh với 2 nhân vật kia được. Sự thật là như vậy.

Nhưng ban tổ chức Hàn Quốc cũng đã liên hệ với tôi, và họ cũng biết về quá trình tôi thực tập sinh ở Hàn Quốc như thế nào. Họ muốn tôi không cần quá chú trọng về vấn đề chuyên môn hay kỹ thuật như như Diệp Lâm Anh hay Wootae, vì họ cần những giám khảo thấy được khía cạnh ngôi sao của những vũ công và ban tổ chức mong muốn tôi có thể khai thác được điều đó. Tôi nghĩ, nếu mình muốn ngồi ở vị trí đó, tôi cũng phải biết về vũ đạo. Sau đó, tôi cùng với các huấn luyện viên vũ đạo cùng xem lại chương trình và họ đưa ra rất nhiều ý kiến liên quan đến vũ đạo. Thông qua đó, tôi cũng học hỏi được rất nhiều".

Hari Won khoe nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khi xuất hiện ở họp báo

"Chị đẹp" Diệp Lâm Anh cực "slay"

Wootae - Ngôi sao của Street Man Fighter sinh năm 1991, từng tham gia vào cuộc thi để trở thành thành viên nhóm nhảy mới Mbitious. Anh từng làm việc với các nghệ sĩ như BoA, Super Junior, EXO

Hari Won khẳng định bản thân không thể so sánh được với 2 giám khảo còn lại nên cố gắng để học hỏi thêm

Ngoài ra, Hari Won còn tiết lộ cô không có thói quen chia sẻ công việc với chồng vì nhận thấy hầu hết nhưng cặp đôi khi đề cập đến chủ đề này sẽ nảy sinh chuyện cãi nhau. Ban đầu, Hari Won cũng không nói với Trấn Thành về việc nhận lời làm giám khảo ở Nữ hoàng vũ đạo đường phố, tuy nhiên, sau đó cô liên tục tìm hiểu về chương trình, xem vũ đạo nên ông xã mới thắc mắc. Trong một lần Hari Won tập nhảy, Trấn Thành đã hỏi: "Sao dạo này em quan tâm đến chuyện nhảy nhót dữ vậy?".



Sau đó, nữ ca sĩ quyết định chia sẻ với chồng để học hỏi và rút kinh nghiệm, bởi Trấn Thành dẫn dắt nhiều show có màu sắc tương tự. Hari Won cho biết được chồng ủng hộ hết mình: "Anh Thành nói em có những năng khiếu có thể nhảy, em rất hợp nhưng trước giờ lại không chịu nhận để thể hiện cá tính riêng. Khi tôi nhận chương trình này, anh Thành rất thích và cổ vũ, mong coi tôi nhảy trong chương trình. Mỗi khi tôi đi tập nhảy về chồng hay kêu tôi nhảy cho anh em, muốn xỉu. Anh hay góp ý tôi phải nhảy khúc này dứt khoát, cố thử lại. Tôi hay nói anh cứ từ từ, khi nào tôi lên chương trình thì anh xem".

Hari Won còn hài hước "năn nỉ" ekip chương trình dựng những khoảnh khắc cô nhảy cho lung linh và hoành tráng để có thể "flex" với Trấn Thành.

Clip: Hari Won hài hước được Trấn Thành kiểm tra mỗi khi đi tập nhảy về, tiết lộ được chồng ủng hộ

Hari Won được Trấn Thành ủng hộ khi nhận lời làm giám khảo chương trình về vũ đạo

Street Woman Fighter là chương trình truyền hình thực tế sống còn về vũ đạo dành riêng cho các nữ vũ công. Lần đầu tiên ra mắt tại Hàn năm 2021, Street Woman Fighter là một trong những chương trình ăn khách và được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Street Woman Fighter được đưa về Việt Nam với tên gọi Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

Tập 1 của chương trình Street Woman Fighter Việt Nam – Nữ hoàng vũ đạo đường phố sẽ được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên HTV7, lúc 20h, bắt đầu từ 27/7/2024.



Nữ hoàng vũ đạo đường phố lần đầu tổ chức đã thu hút 6 nhóm nhảy nữ tham gia là So Fire, F.E.D, OOPS!, HanoiXGirls, SSWarriorZ và Salad.

Gil Lê sẽ đồng hành với vai trò MC chương trình

Thanh Thanh Huyền giữ vai trò MC buổi họp báo

