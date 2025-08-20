Hành trình trưởng thành khác hẳn tưởng tượng của "chị Tư điên dị" nhất màn ảnh

Bộ phim Wednesday từng “làm mưa làm gió” trên Netflix với phong cách vừa điên vừa dị, khiến fan toàn cầu không thể rời mắt. Hiện series đã ra tới mùa 2, tiếp tục gây sốt với những tình tiết bất ngờ và lối kể chuyện độc đáo.

Đứng sau vai Wednesday Addams - nhân vật chính xuất sắc của series này chính là Jenna Ortega - nữ diễn viên trẻ tài năng, vừa diễn xuất ấn tượng vừa có câu chuyện đời cực thú vị. Trên màn ảnh, Wednesday được Morticia và Gomez chăm sóc, nhưng ngoài đời, Jenna lớn lên trong một gia đình đông con với 6 anh chị em, được cha mẹ là Edward và Natalie Ortega nuôi dạy nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương.

Wednesday 2 đang “làm mưa làm gió” trên Netflix.

Nuôi dưỡng tài năng từ sớm nhưng vẫn đề cao kỷ luật

Mẹ của Jenna, Natalie, là một y tá cấp cứu, còn cha cô - Edward là doanh nhân. Họ vừa khuyến khích cô theo đuổi đam mê diễn xuất, vừa giữ vững kỷ luật trong đời sống hàng ngày. Jenna từng chia sẻ rằng không ít lần mẹ cô lái xe nhiều giờ đưa cô đến mỗi buổi casting, dù bà vừa làm việc toàn thời gian vừa bận việc săn sóc năm đứa con khác.

Khi Jenna trở thành diễn viên nhí, cha mẹ cô luôn giám sát chặt chẽ. Theo đó, cô chỉ được phép đi làm nếu học tập tốt và ưu tiên giấc ngủ cùng bài vở.

“Trẻ con không nên làm việc quá sớm. Chúng nên leo cây, vẽ và đi học. Cha mẹ tôi không cho tôi đi làm nếu tôi không đạt điểm A”, Jenna từng chia sẻ với báo chí.

Chính sự nghiêm khắc này giúp cô có nền tảng vững chắc, vừa phát triển sự nghiệp vừa duy trì đời sống học tập cân bằng.

Gia đình của Jenna Ortega.

Ủng hộ nhưng không nuông chiều

Dù ủng hộ sự nghiệp của Jenna, cha mẹ cô không bao giờ can thiệp hay nuông chiều cô trong thế giới giải trí. Nữ diễn viên trẻ từng nói: “Tôi có thể gặp gỡ những người nổi tiếng, nhưng cha mẹ không quan tâm. Họ luôn nhắc tôi về những việc cần làm trong nhà như rửa chén hay học tập”.

Sự kết hợp giữa ủng hộ và kỷ luật này giúp Jenna trưởng thành, tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân.

Giữ gìn giá trị gia đình

Cha Jenna Ortega là người Mỹ gốc Mexico, còn mẹ cô có gốc Puerto Rico và Mexico. Gia đình Ortega coi trọng di sản văn hóa và truyền thống, nuôi dạy các con song ngữ từ nhỏ. Jenna từng kể về việc gia đình mừng sinh nhật với các món ăn truyền thống vào Giáng sinh và cha mẹ cô dạy các con cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Đây là cách họ vừa giữ văn hóa vừa chuẩn bị cho con khả năng thích ứng với thế giới rộng lớn.

Gia đình Ortega còn coi trọng các hoạt động chung, từ chơi bóng đá cuối tuần đến tham dự lễ hội âm nhạc Coachella. Những trải nghiệm này giúp Jenna và các anh chị em phát triển kỹ năng xã hội, sáng tạo và tinh thần đồng đội.

Nữ diễn viên được bố mẹ nuôi dạy rất tốt.

Tôn trọng sự nghiệp nhưng bảo vệ con cái

Natalie Ortega luôn đồng hành và bảo vệ con gái khi làm việc trên trường quay. Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times, Jenna chia sẻ mẹ cô luôn theo sát và bảo đảm cô không bị quá tải hay bỏ bê học hành. Mẹ của nữ diễn viên trẻ này muốn đảm bảo con gái mình được bảo vệ tốt nhất.

Cách dạy con của gia đình Jenna Ortega là sự kết hợp hoàn hảo giữa ủng hộ, nghiêm khắc và giữ gìn giá trị gia đình. Cha mẹ cô không chỉ tạo điều kiện cho con phát triển tài năng mà còn dạy cô tự lập, chịu trách nhiệm và luôn gắn kết với gia đình. Chính nhờ môi trường này, Jenna đã trở thành một diễn viên xuất sắc, đồng thời trưởng thành và vững vàng trước ánh đèn hào quang của Hollywood.

