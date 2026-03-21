Hàng xóm của tôi 97 tuổi, sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Bí quyết sống thọ của bà chỉ gói gọn trong một câu

Dưới nhà tôi có một cụ bà sống ở tầng dưới, năm nay đã 97 tuổi.

Cụ vẫn sống một mình, tự ăn uống, tự rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa. Rất hiếm khi ốm, gần như không phải tiêm truyền hay nhập viện. Cả khu phố đều xem cụ là một "hình mẫu sống lâu sống khỏe".

Nhiều người tìm đến hỏi bí quyết trường thọ của cụ. Người thì hỏi có phải ăn uống tốt không, người thì hỏi do tinh thần lạc quan, cũng có người khuyên: "Cụ phải đi bộ nhiều, tập thể dục nhiều thì cơ thể mới khỏe chứ!".

Mỗi lần nghe vậy, cụ chỉ lắc đầu chậm rãi và nói một câu rất giản dị, nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ lại: "Có bí quyết gì đâu. Người già rồi, đừng lúc nào cũng nghĩ phải vận động. Tĩnh dưỡng còn tốt hơn là vận động mù quáng".

Ban đầu tôi cũng không tin. Bởi bấy giờ, đi đâu tôi cũng được nghe nói: "Sự sống là vận động", phải đi bộ nhiều, tập thể dục nhiều thì mới khỏe mạnh, sống lâu.

Rất nhiều người lớn tuổi, sau khi nghỉ hưu, ép bản thân dậy sớm tập thể dục, đi bộ hàng vạn bước, leo cầu thang hoặc là nhảy ở quảng trường hàng giờ đồng hồ... Họ tin rằng càng vận động nhiều thì cơ thể càng tốt.

Nhưng cụ bà 97 tuổi này thì hoàn toàn ngược lại.

Cụ không dậy sớm, không chạy theo phong trào. Mỗi ngày, cụ ngủ đến khi tự tỉnh. Dậy rồi thì ngồi trong nhà thư thả, phơi nắng, xoa bóp chân tay, vươn vai nhẹ nhàng.

Cụ gần như không ra ngoài đi bộ lâu hay vận động mạnh. Việc đi chợ, làm việc nhà đều làm với nhịp độ chậm rãi, không vội, không gấp, không để bản thân mệt.

Cụ thường nói: "Người già rồi, các 'bộ phận' đều đã cũ, không chịu nổi giày vò nữa. Lúc trẻ thì dựa vào động, về già phải dựa vào tĩnh".

Thực tế, nhìn xung quanh, không khó để thấy nhiều người lớn tuổi càng cố tập luyện lại càng mệt mỏi. Không phải vì vận động là sai, mà là vì vận động không đúng cách, quá sức hoặc quá dồn dập. Có người sáng sớm đã ra ngoài đi bộ nhanh, mỗi ngày đi cả chục nghìn bước; có người đầu gối đã yếu vẫn cố leo cầu thang; có người bất chấp thời tiết thất thường để tập luyện. Kết quả là chỉ một cú trượt chân, một lần cảm lạnh hay một đợt đau khớp cũng đủ khiến sức khỏe đi xuống rõ rệt.

Khi con người bước vào tuổi già, cơ thể không còn như trước: xương giòn hơn, khớp mòn hơn, tuần hoàn chậm lại và tim cũng không còn dẻo dai. Trong trạng thái đó, việc cố vận động quá mức không còn là "dưỡng sinh", mà có thể trở thành gánh nặng cho cơ thể.

Có lẽ vì hiểu rất rõ điều này, cuộc sống của cụ bà 97 tuổi lại đơn giản đến mức nhiều người trẻ cũng khó làm được.

Cụ không bận tâm chuyện không liên quan, không tức giận vô cớ, không so sánh với ai. Bữa ăn của cụ thanh đạm, chỉ ăn vừa đủ no. Buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy cũng không vội vàng. Việc gì làm được thì làm từ tốn, việc gì không làm được thì không cố. Cụ luôn giữ cho mình một trạng thái: không mệt, không vội, không căng thẳng.

Nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng chính cách sống "không cố gắng quá mức" ấy lại là điều nhiều người hiện đại đang thiếu. Chúng ta quen với việc phải làm nhiều hơn, cố hơn, vận động nhiều hơn để khỏe hơn. Nhưng đôi khi, với người lớn tuổi, đặc biệt là ở độ tuổi rất cao, sức khỏe lại đến từ việc biết dừng đúng lúc.

Cụ bà ấy không dùng thực phẩm đắt tiền, không theo đuổi bất kỳ phương pháp "trường thọ" cầu kỳ nào. Nhưng bằng chính cuộc sống giản dị của mình, cụ đã chứng minh rằng sống lâu không phải là chạy đua với cơ thể, mà là học cách sống hài hòa với nó.

Có lẽ, khi còn trẻ, chúng ta buộc phải bận rộn, phải di chuyển, phải cố gắng. Nhưng khi đã đi qua gần hết cuộc đời, điều quý giá nhất không còn là đi được bao xa hay làm được bao nhiêu, mà là có thể sống những ngày bình yên, không đau đớn, không mệt mỏi.

Và biết đâu, "bí quyết sống lâu" thật sự lại không nằm ở việc đi thêm bao nhiêu bước mỗi ngày, mà là ở việc biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên chậm lại và khi nào nên nhẹ nhàng với chính mình.