Hàng ngày, hãy cho mắt được nghỉ ngơi theo quy tắc này

Hình minh họa: Victory Infotech

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bạn hãy cho mắt nghỉ bằng cách áp dụng quy tắc 20-20-20:

Sau 𝟮𝟬 phút sử dụng màn hình, nhìn vào một vật cách xa 𝟮𝟬 feet (khoảng 6 mét) trong ít nhất 𝟮𝟬 giây.

Nếu không cho mắt nghỉ hợp lý, các nguy cơ có thể xuất hiện và tích lũy theo thời gian. Trước hết là hội chứng thị giác màn hình với biểu hiện mỏi mắt, nhức mắt, khô rát, nhìn mờ thoáng qua hoặc chảy nước mắt sống. Việc tập trung nhìn gần liên tục khiến cơ điều tiết hoạt động quá mức, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ tiến triển cận thị, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, thói quen nhìn màn hình kéo dài còn liên quan đến đau đầu, căng cơ vùng cổ - vai - gáy do tư thế ngồi cố định trong thời gian dài. Ánh sáng xanh và việc tiếp xúc thiết bị điện tử vào buổi tối cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, gây khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Vì vậy, việc cho mắt nghỉ định kỳ không chỉ giúp giảm khó chịu tức thời mà còn là biện pháp dự phòng quan trọng để bảo vệ thị lực và sức khỏe tổng thể trong môi trường học tập, làm việc số hóa ngày càng phổ biến.