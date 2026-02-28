Nghiên cứu Úc: Trên 65 tuổi, nên ăn đậu phộng

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM) bởi Đại học Deakin (Úc), đậu phộng có thể hỗ trợ người lớn tuổi cải thiện khả năng vận động.

Đậu phộng rất tốt cho người lớn tuổi, theo một nghiên cứu mới từ Úc - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả đã tiến hành thử nghiệm trên 120 người từ 65 tuổi trở lên. Trong đó, một nhóm được yêu cầu tiêu thụ mỗi ngày 43 g bơ đậu phộng, nhóm còn lại không tiêu thụ.

Sau 6 tháng, những người này trải qua các bài kiểm tra về sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động phần dưới cơ thể, bao gồm tốc độ đi bộ, bài tập đứng lên ngồi xuống...

Kết quả cho thấy tuy tốc độ đi bộ không thể hiện khác biệt, nhưng những người ăn bơ đậu phộng có sự cải thiện đáng kể về sức mạnh cơ bắp phần thân dưới, thực hiện bài tập đứng lên ngồi xuống nhanh hơn.

Sức mạnh cơ bắp tương đối ở thân dưới rất quan trọng ở người lớn tuổi, quyết định khả năng tự lập của họ. Duy trì được sức mạnh cơ bắp cũng giúp giảm nguy cơ té ngã.

Mặc dù ăn thêm bơ đậu phộng, những người này không bị tăng cân. Điều này có thể nhờ vào chất xơ và chất béo lành mạnh của đậu phộng, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn những thứ khác.

Tác động chính của việc bổ sung bơ đậu phộng nằm ở nguyên liệu: Hạt đậu phộng. Đậu phộng là nguồn cung cấp protein và axit amin dồi dào, đồng thời giàu các chất chống viêm và chống oxy hóa, chứa chất béo không bão hòa lành mạnh.

Bạn có thể tiêu thụ đậu phộng dưới mọi hình thức, nhưng chú ý hạn chế gia vị bổ sung khi chế biến. Việc sử dụng bơ đậu phộng là một gợi ý tốt cho những người lớn tuổi gặp khó khăn khi ăn đậu phộng rang, luộc.