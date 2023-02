Hàng loạt nghệ sĩ hâm nóng đường đua K-pop tháng 3

Onew - trưởng nhóm SHINee sẽ phát hành album phòng thu solo đầu tiên "Circle" vào ngày 6/3. Ngoài đĩa đơn chủ đạo là "O (Circle)", album sắp tới của Onew sẽ giới thiệu thêm 9 bài hát mang những sắc màu khác nhau. Trước khi phát hành "Circle", nam ca sĩ 34 tuổi này sẽ tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên của mình mang tên "O-NEW-NOTE" tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 3 – 5/3.

"Circle" là album phòng thu solo đầu tiên của Onew. Nguồn: SM Entertainment

Nhóm TWICE sẽ phát hành mini-album thứ 12, "Ready to be" vào ngày 10/3, với ca khúc chủ đạo là "Set Me Free". EP này sẽ bao gồm "Moonlight Sunrise" - đĩa đơn tiếng Anh mới nhất của nhóm đã lọt vào Bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard khi phát hành hồi tháng 1. Đầu tháng 3, TWICE sẽ đến Mỹ để nhận giải Nghệ sĩ đột phá tại Billboard Women Music Awards.

TWICE sẽ ra mắt "Ready to be" vào ngày 10/3. Nguồn: JYP Entertainment

Kai của EXO sẽ phát hành mini-album mới "Rover" vào ngày 13/3, bao gồm 6 bài hát tính cả đĩa đơn chủ đạo cùng tên. Nam ca sĩ đã mất hơn một năm để trở lại với một album solo mới, sau khi phát hành "Peaches" vào năm 2021.

Trong khi đó, Jimin sẽ là thành viên tiếp theo của nhóm BTS ra mắt solo, với album "FACE". "FACE" sẽ được mở đầu bởi ca khúc chủ đề "Like Crazy" bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Được biết Jimin đã nhận được hỗ trợ của Pdogg, Supreme Boi và trưởng nhóm RM của BTS trong quá trình sản xuất album này./.