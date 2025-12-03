Hàng chục tấn thép rơi từ xe đầu kéo trúng 2 người đi đường

Hương Chi, Theo tienphong.vn 14:55 03/12/2025
Khi đang ôm cua trên dốc cầu, hàng chục tấm thép trên xe đầu kéo lao xuống đường. Vụ việc làm 2 người đi đường bị thương, phương tiện qua khu vực khó khăn do ùn ứ.

Chiều 3/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang xử lý hiện trường vụ nhiều tấm thép trên xe đầu kéo lao xuống đường, làm hai người bị thương, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, giữa trưa cùng ngày, xe đầu kéo lưu thông trên đường Thủ Biên – Đất Cuốc (TPHCM). Khi xe lên cầu Thủ Biên, đến đoạn ôm cua thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, hàng chục tấm sắt thép công trình lao xuống đường.

Hai người đi xe máy trên đường không kịp né tránh đã bị các tấm thép lao trúng, bị thương.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn, phương tiện ùn ứ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

