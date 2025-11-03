Hai vợ chồng cùng nằm viện, người vợ mang khối u tử cung "khủng" kêu cứu giúp đỡ

Ngày 3/11, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, Khoa Sản Theo Yêu Cầu vừa tiếp nhận và phẫu thuật khối u tử cung kích thước tương đương thai 6 tháng cho bệnh nhân Lê Thị Ca (SN 1975, trú tại Thôn Thành Bắc – Xã Thanh Sơn , Tỉnh Ninh Bình. Nơi tạm trú phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin bệnh viện đã xác minh, chị Ca là một phụ nữ thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện chị đang mang trong người khối u tử cung kích thước tương đương thai 6 tháng, ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, chi phí điều trị và phẫu thuật vượt quá khả năng của gia đình.

Chị Ca là lao động chính nhưng do căn bệnh quái ác, bệnh nhân phải nằm viện để điều trị. Trong kho đó, chồng chị Ca cũng đang điều trị tại viện Lao Trung ương.

Điều đáng thương hơn, chồng chị Ca hiện đang điều trị dài ngày tại Viện Phổi Trung ương, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Gia đình gần như kiệt quệ về kinh tế, phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa thể xoay đủ số tiền cần thiết để phẫu thuật cho chị. Chị có 2 người con nhưng đều có trí tuệ không tốt.

Trước hoàn cảnh đó, Bệnh viện Thanh Nhàn tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ chị Ca có cơ hội được điều trị, giành lại sự sống và tiếp tục chăm lo cho chồng con.

Xác nhận của chính quyền nơi chị Ca tạm trú

Mọi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên to lớn giúp chị vượt qua bệnh tật và tin tưởng vào tình người ấm áp quanh mình.

Xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại bệnh viện.

Phó phòng Ths Vũ Thị Xuân: 0912318684

Phụ Trách An Sinh xã hội Ths Vũ Hương Giang: 0982892827

Hộ sinh trưởng khoa Phụ Sản yêu cầu: 0979358219.

Địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Hoặc chuyển vào tài khoản Bệnh viện Thanh Nhàn: 61626364 ngân hàng SHB - chi nhánh Tây Hà Nội - PGD Xuân Thủy.

Cú pháp: ỦNG HỘ BN LÊ THỊ CA KHOA PHỤ SẢN YÊU CẦU MÃ SỐ 25091603Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình “lan tỏa yêu thương – kết nối sự sống”.

Trân trọng cảm ơn quý nhà hảo tâm!