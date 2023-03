Hải Triều - thành viên SChannel "chế cháo" tên bài hát bị cộng đồng mạng chê vô duyên

Mới đây, một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng xoay quanh thành viên SChannel Hải Triều và bài hát No More Blues khiến dân tình không ngừng đặt dấu chấm hỏi. Hải Triều là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên MXH, chuyên review công nghệ và làm các content trẻ quen thuộc với nhiều đối tượng khán giả.

Hải Triều là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng của SChannel

Dù sở hữu 2 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok, nhưng Hải Triều lại chưa thể có tick xanh. Anh tận dụng ý tưởng này đưa vào nhiều video mang lại tiếng cười, nhưng màn chế tên bài hát mới đây đã khiến nhà sáng tạo nội dung này phải nhận không ít "gạch đá". Cụ thể, ca khúc No More Blues của bộ đôi FreenBecky bị chế tên thành "Không có tick xanh", do chính fanpage Hải Triều đăng tải cùng lời mô tả thiếu tôn trọng. Ngay lập tức khiến cư dân mạng bất bình chỉ trích.

No More Blues là ca khúc của bộ đôi Thái Lan FreenBecky, nhạc phim Gap The Series

Bộ đôi Thái Lan FreenBecky

No More Blues là ca khúc của bộ đôi Thái Lan FreenBecky, nhạc phim Gap The Series. Bộ đôi nổi tiếng tại Việt Nam qua bộ phim đồng giới gây sốt Gap The Series. Chỉ vì chế tên một bài hát không hợp hoàn cảnh, Hải Triều đã "chọc giận" đông đảo fan của bộ phim này ở Việt Nam.

Nguyên văn bài đăng xin lỗi của Hải Triều:

Xin chào các bạn. Mình là Hải Triều (không phải admin page Hải Chiều) Cuối tuần trước, page đã đăng một bài viết về Freen và Becky, và nội dung bài viết cũng như caption đã gây nên một hiểu lầm không đáng có. Vậy nên mình muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn. Những nội dung mình đăng từ trước tới nay không có ý và sẽ không bao giờ có ý trêu chọc bất cứ ai, chính vì vậy mình rất tiếc khi để chuyện này xảy ra. Mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những nội dung trên page, vậy nên việc để một nội dung như vậy được đăng và gây ảnh hưởng tới hình ảnh của người khác là lỗi của mình. Một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người, vì bản thân mình từ trước tới nay vẫn luôn tôn trọng tất cả các nghệ sĩ và việc làm ảnh hưởng tới họ là việc mà mình không hề mong muốn Hiện tại mình đã xoá bài đăng này, đình chỉ admin page và mình xin hứa rằng trong tương lai những dạng nội dung như thế này sẽ không được xuất hiện trên page Hải Chiều nữa. Xin lỗi tất cả mọi người!

Netizen chất vấn Hải Triều là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng, lượng fan đông đảo, việc dịch tên No More Blues thành cụm từ "Không có tick xanh" dùng làm content "câu like" vốn không hợp lý. Hàng ngàn bình luận phản đối bài đăng này của Hải Triều khiến anh chàng phải nhanh chóng xoá bài và xin lỗi khán giả. Cụ thể, Hải Triều nhận lỗi về phần mình đã không kiểm soát được nội dung đăng tải và cam kết dừng kênh, không tái phạm. Động thái của Hải Triều phần nào xoa dịu được cư dân mạng nhưng những fan cứng của FreenBecky vẫn liên tục chỉ trích.

Phản ứng netizen:

- Làm ơn đùa thì cũng vừa mức thôi 1 cái content về tích xanh mà nói mãi. "No more blues" mà trans thành “Không tích xanh" em cũng nể. Thề việc gì cũng phải có giới hạn chứ. Công lao của người ta xong để trêu đùa.

- Đăng vậy lỡ Freenbecky bỏ ý định không qua Việt Nam nữa thì fan của hai bà sẽ làm tới luôn.

- Người ta đăng bài xin lỗi rồi ngừng công kích đi.