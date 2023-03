Harry Styles làm concert ở Hàn mà tưởng "đại hội Kpop": Jennie - V trở thành tâm điểm, Rosé chắc là người "lời" nhất?

Tối ngày 20/3, anh chàng Harry Styles đã chính thức tổ chức concert Love on Tour tại Hàn Quốc, thu hút lượng lớn người hâm mộ tham dự. Đặc biệt, concert của giọng ca As It Was còn tạo hiệu ứng bùng nổ trên các trang mạng xã hội khi xuất hiện dàn idol đình đám Kpop.

Đáng chú ý, việc cặp đôi siêu hot V - Jennie lần đầu tiên được bắt gặp tại cùng một địa điểm đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Trước đó, 2 thần tượng hàng đầu từng dính không ít tin đồn hẹn hò khiến fan của cặp đôi vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, V và Jennie chỉ xuất hiện chung tại concert chứ không đi cùng nhau. Cụ thể, Jennie đã đi cùng Rosé còn V đồng hành cùng các thành viên BTS như SUGA, RM, Jungkook.

Jennie cùng Rosé tham dự concert của Harry Styles

V lại đồng hành cùng cậu em Jungkook

2 thành viên SUGA và RM cũng được bắt gặp tại concert Harry Styles

Dù chỉ đi xem concert nhưng V cũng gây sốt với visual điển trai, nổi bật dù chỉ qua những tấm hình chụp vội. Em út BTS Jungkook cũng không hề kém cạnh khi khiến fan thích thú với khoảnh khắc nhảy chân sáo đáng yêu. Bên cạnh đó, do mối quan hệ bạn bè thân thiết mà cô nàng Rosé còn trở thành “fangirl” may mắn nhất khi khoe bức hình cực xinh đẹp bên cạnh Harry Styles.

V gây sốt với visual lãng tử cùng bộ outfit đỏ nổi bật

Jungkook cũng khiến fan đứng ngồi không yên với khoảnh khắc đáng yêu

Rosé chụp hình cùng Harry Styles trong hậu trường, "nhà ngoại giao" của BLACKPINK chắc là người "lời" nhất lần này khi có ngay ảnh chụp với chính chủ

Ngoài ra, concert của “chàng thơ" xứ Anh còn xuất hiện nhiều idol khác như Karina, Winter (aespa), Jeon Somi, Jay, Jake, Sunghoon, Ni-ki (ENHYPEN), Wooyoung (ATEEZ), Hyungwon (Monsta X), Kino và Shinwon (PENTAGON), WOODZ...

Karina và Winter qua hình chụp của fan

Cô nàng Jeon Somi cũng check in tại concert

Các thành viên ENHYPEN cũng góp mặt

Wooyoung (ATEEZ) chụp ảnh ngoài sân vận động

Hyungwon (Monsta X)

