Hai huyền thoại Kaká và Luís Figo góp mặt tại đại tiệc bóng đá – âm nhạc FC Pro Festival 2025 ở Việt Nam

Không chỉ là một giải đấu thể thao điện tử, FC Pro Festival 2025 hứa hẹn mang đến đại tiệc bóng đá – âm nhạc hoành tráng, nơi người hâm mộ được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, giao lưu cùng thần tượng và tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao.

Việt Nam lần đầu đăng cai sự kiện Esports toàn cầu của FC Mobile

Sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, EA SPORTS FC Mobile tiếp tục mở rộng dấu ấn toàn cầu với việc mang giải đấu quốc tế FC Pro Festival 2025 đến TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một sự kiện Esports toàn cầu của dòng game này, quy tụ các tuyển thủ hàng đầu thế giới cùng sự xuất hiện đặc biệt của hai Quả Bóng Vàng – Kaká (2007) và Luís Figo (2000).

Giải đấu năm nay quy tụ 20 tuyển thủ xuất sắc đại diện cho 12 quốc gia, gồm: Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Mexico, Mỹ và Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ tranh tài cho ngôi vô địch thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên tới 50.000 USD.

Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 9/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), một trong những địa điểm hiện đại nhất TP. Hồ Chí Minh, hứa hẹn trở thành tâm điểm của cộng đồng Esports Việt Nam trong tháng 11 này.

Kaká, Figo và "trận cầu huyền thoại" được chờ đợi nhất năm

Điểm nhấn của FC Pro Festival 2025 là Legend Match – Trận cầu huyền thoại, nơi Kaká và Luís Figo sẽ cùng góp mặt trong một màn trình diễn đặc biệt.

Đây không chỉ là trận giao hữu biểu diễn, mà còn là sự kiện lịch sử khi hai huyền thoại từng giành Quả Bóng Vàng cùng xuất hiện tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm khó quên cho người hâm mộ.

Trong ngày diễn ra Legend Match, khán giả có thể tham gia nhiều hoạt động bên lề như:

Trải nghiệm kỹ năng bóng đá và tham gia các mini game độc quyền từ FC Mobile.



Check-in cùng các danh hiệu danh giá như Chiếc Đĩa Bạc Bundesliga, Cúp vô địch Serie A.



Nhận hàng ngàn phần quà ingame và quà lưu niệm giới hạn dành riêng cho người tham dự.



Các trận đấu trong khuôn khổ giải sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng chính thức của EA SPORTS FC Mobile Việt Nam, giúp người hâm mộ trên toàn quốc dễ dàng theo dõi và cổ vũ cho đại diện Việt Nam.

Đại tiệc bóng đá và âm nhạc tại SECC

Không chỉ dừng ở khía cạnh thể thao, FC Pro Festival 2025 còn là đại tiệc kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng tại SECC – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM sẽ bùng nổ cảm xúc với sự góp mặt của bộ đôi nghệ sĩ "Anh Trai – Em Xinh", những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt.

Đặc biệt, bộ đôi này cũng là tác giả của ca khúc chủ đề "FC Pro Festival 2025", được sáng tác riêng cho sự kiện. Ca khúc sẽ được trình diễn trong đêm chung kết 9/11, hứa hẹn mang đến không khí bùng nổ trước khi nhà vô địch FC Mobile 2025 chính thức được xướng tên.

Hội quân tại SECC – Cháy hết mình cùng FC Mobile Việt Nam

FC Pro Festival 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của Esports Việt Nam trên bản đồ thế giới – nơi thể thao, công nghệ và âm nhạc giao thoa, mang đến trải nghiệm đa tầng cho khán giả.

Thông tin chi tiết, lịch phát sóng và các hoạt động bên lề sẽ được cập nhật liên tục tại:

Fanpage: EA SPORTS FC Mobile Vietnam

Website: fcmobile.garena.vn

Link chi tiết: FC Mobile VN tại Pro Festival 2025 – Xem tại đây

Hãy cùng EA SPORTS FC Mobile Việt Nam "hội quân tại SECC" và cháy hết mình cùng hai huyền thoại Kaká – Luís Figo tại FC Pro Festival 2025!