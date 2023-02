Hai hotgirl làm dâu nhà hào môn năm 18 tuổi: Đều được mẹ chồng quý mến

Tháng 12 năm ngoái, cả làng game đều bất ngờ trước thông tin Huyền 2k4 và Bụt làm đám cưới ngay khi cô dâu vừa tròn 18 tuổi được mấy ngày. Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng cũng gặp phải không ít sóng gió. Vượt qua khó khăn, cả Huyền 2k4 và Bụt đều trưởng thành hơn so với chính mình của những ngày đầu. Điều này được chính fan hâm mộ lâu năm nhìn nhận được và chúc mừng hạnh phúc cặp đôi.

Tháng 10 năm ngoái, Bụt và Huyền 2k4 làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ - Nguồn: FBNV

Trường hợp của Huyền 2k4 khá giống với một hotgirl làng game khác đó chính là Xoài Non. Khi công khai hẹn hò và kết hôn với Xemesis, Xoài Non cũng bị ném đá vì bị cho rằng cưới là vì tiền, bản thân không có tài năng gì ngoài nhan sắc xinh đẹp. Lúc đó, cô nàng chỉ mới 18 tuổi và còn mắc phải những sai lầm không đáng có. Theo thời gian, Xoài Non đã chứng minh được bản thân mình khi là mẫu ảnh nổi tiếng và kiêm thêm cả công việc kinh doanh quán ăn. Khán giả hâm mộ từ đó cũng thay đổi cái nhìn tích cực và bớt định kiến hơn về cô nàng.

Xoài Non ngày càng chứng tỏ được bản thân và nhận được sự ủng hộ tích cực từ khán giả - Nguồn: FBNV

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được nhiều khán giả quan tâm. Điểm đáng nói đó là, ngoài sự sang chảnh, giàu có, được chồng yêu thương chiều chuộng thì Xoài Non và Huyền 2k4 đều được lòng gia đình chồng, đặc biệt là có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cực kì tốt.

Xoài Non được mẹ chồng yêu quý ngay từ khi mới yêu Xemesis. Lý do là bởi cô nàng không giống với những cô gái khác, không bar bủng, không đi chơi về khuya và đặc biệt là tự chủ về tài chính. Xoài Non thân với mẹ chồng đến nỗi cả đêm sang phòng mẹ tâm sự, đến nỗi mẹ Xemesis còn phải “đuổi” sang phòng khác để ngủ. Đến nay, cô nàng vẫn giữ được tình cảm mẹ con cực kì thân thiết. Đơn cử là năm ngoái, trong chuyến đi Đà Lạt để khai trương quán mới của Xemesis, Xoài Non và mẹ chồng cũng đi cùng. Cả hai cùng đi chơi với nhau, cùng ăn chung một tô bún chả hề hấn bất cứ điều gì. Điều này chứng tỏ sự khéo léo của Xoài Non trong cách đối nhân xử thế.

Loạt ảnh chứng minh sự thân thiết của Xoài Non và mẹ chồng - Nguồn: FBNV

Đối với Huyền 2k4, mặc dù ít chia sẻ về đời sống cá nhân, nhưng qua những dòng trạng thái, story mà cô nàng đăng tải, người hâm mộ có thể lờ mờ đón được rằng cô có mối quan hệ cực tốt với mẹ thiếu gia Bụt. Cụ thể, nàng hotgirl khoe mặc áo mẹ chồng, không những thế còn khen rằng: “Mẹ tồng tui có cái áo xinh ghê kkk”. Chỉ một đoạn story rất ngắn nhưng cũng đủ để khẳng định Huyền 2k4 rất được lòng mẹ chồng và được bà quý mến.

Xinh đẹp, tài giỏi, khéo léo, đó là tất cả những lí do mà khán giả ngày càng yêu quý Xoài Non và Huyền 2k4 nhiều hơn.

Xoài Non càng ngày càng xinh đẹp và giỏi giang, đã thế lại còn khéo léo trong các mối quan hệ nữa chứ - Nguồn: FBNV