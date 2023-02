Xoài Non tiết lộ từng bị ‘overload’ đến độ không thể tiếp thu thông tin gì

Kể từ ngày kết hôn với nam streamer giàu có nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non ngày càng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo một bộ phận dân mạng nhận định, ngoài nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn đồng hồ cát thì Xoài Non chủ yếu là “bình hoa di động”, sống nhờ chồng và không có bất kì kĩ năng nào nổi bật. Thực tế đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Xoài Non rất mạnh về mảng thời trang, vốn là mẫu ảnh nổi tiếng ở Sài Gòn. Không những vậy, trong năm 2022, cô nàng cũng khẳng định bản thân mình khi làm kinh doanh ở tuổi 20.

Không chỉ có nhan sắc, Xoài Non còn rất giỏi giang khi vừa là mẫu ảnh nổi tiếng, vừa làm hoạt động kinh doanh - Nguồn: FBNV

Năm qua, Xoài Non cùng chồng đã mở nhà hàng ăn Bơ Bán Bò và nhận được sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng của khán giả. Thậm chí, quán ăn còn luôn rơi vào tình trạng quá tải và phải mở thêm vài cơ mới thì mới có thể phục vụ được tất cả thực khách. Thành công đến nhanh cũng một phần nhờ công sức và tâm huyết của Xoài Non. Chính vì sự chăm chỉ này nên vô tình, cô nàng rơi vào tình trạng overload nặng.

Thường ngày vui vẻ, nhí nhảnh nhưng cũng có lúc cô nàng bị overload trong công việc - Nguồn: FBNV

Cụ thể, khi được fan đặt câu hỏi: “Cuộc sống bình thường của chị có hay bị áp lực về công việc không ạ? Chị thấy khó khăn nhất trong công việc là gì ạ”. Xoài Non ngay lập tức trả lời rằng:

“Có nha, năm ngoái Xoài vẫn làm việc một mình, nhiều khi lo không xuể nên bị rơi vào cảm giác dồn việc overload. Mất một thời gian mọi người nói gì mà Xoài không hiểu mọi người nói gì, kiểu không thể tiếp thu thông tin gì nữa lun. Xong Xoài phải off công việc một thời gian để nghỉ ngơi thì mới có thể bình thường lại được. Năm nay Xoài có team support cho Xoài luôn rồi nên Xoài cũng thấy không áp lực gì lắm.”

Đoạn story chia sẻ về giai đoạn quá tải công việc đến độ không thể tiếp nhận thông tin gì của Xoài Non - Nguồn: FBNV

Có thể thấy, vì tự làm tất cả công việc một mình nên Xoài Non mới rơi vào tình trạng quá tải như vậy. Thực tế, chính sự chăm chỉ và cầu tiến đó càng khiến cho khán giả có cái nhìn khác và công nhận tài năng của cô nàng.