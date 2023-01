Mặt mộc ăn đứt các hotgirl ảnh mạng của Xoài Non

Nổi tiếng là hotgirl lai Tây, cả nhan sắc lẫn body của Xoài Non đều là một “tuyệt tác” mà ai cũng mê mẩn. Với phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại, mang đậm cá tính gen Z, cộng thêm tính cách thân thiện và hài hước, vợ nam streamer giàu nhất Việt Nam luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Xoài Non xứng đáng là “hoa hậu” của gamebiz Việt.

Nhan sắc xinh đẹp của Xoài Non trong ngày đầu năm mới - Nguồn: FBNV

Mới đây, Xoài Non đã chứng minh được vẻ đẹp có sẵn từ trong trứng bằng mặt mộc đỉnh của chóp. Theo đó, chính chủ tự đăng tải hình ảnh khuôn mặt tự nhiên không “make up” đậm như thường ngày. Xoài Non sở hữu ngũ quan cân đối, làn da trắng hồng mịn màng là ước mơ của bao nhiêu chị em. Đáng nói, trong khi nhiều hotgirl trên mạng khác thường từ chối show mặt mộc, hay lộ nhan sắc kém xinh qua gương mặt ít son phấn, Xoài Non thì ngược lại hoàn toàn. Càng make up nhạt, thậm chí là để mặt tự nhiên cô nàng càng xinh hơn gấp bội. Nhan sắc của Xoài Non đúng là không bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng, mà chỉ có mê đắm hơn vài phần mà thôi.

Mặt mộc đẹp như tranh vẽ của nàng hotgirl - Nguồn: FBNV

Làn da trắng mịn biết bao người mong ước của cô nàng

Bên cạnh đó, ngoại hình của Xoài Non qua những tấm hình dìm hàng cũng khiến fan tấm tắc ngợi ca. Đặc biệt là ông chồng Xemesis rất hay bắt trọn những khoảnh khắc “kém xinh” của cô vợ xinh đẹp. Thế nhưng nhan sắc ấy đã nói không với tất cả, vốn đã đẹp rồi thì có chụp trộm hay cố tình dìm thì cũng vẫn đẹp mà thôi.

Dìm được nhan sắc Xoài Non đâu có dễ

Xoài Non sinh năm 2002, năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 23, thế nhưng cô nàng đã sở hữu sự nghiệp thành công, làm vợ nhà hào môn Xemesis. Kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng luôn là chủ đề quan tâm của khán giả. Xoài Non cũng thể hiện sự thân thiết với gia đình chồng, đặc biệt là được mẹ chồng rất yêu mến. Hiện tại, người hâm mộ cũng mong chờ ngày “Xoài con” chào đời, chắc hẳn sẽ là một thế lực nhí đình đám trong cộng đồng game Việt.