Hành trình 5 năm yêu nhau của Xoài Non và Xemesis: Vượt qua thị phi, đích đến là hạnh phúc

Kể từ khi kết hôn vào năm 2020 đến nay, Xoài Non và Xemesis luôn là cặp đôi được truyền thông săn đón, không chỉ bởi chuyện tình “chú cháu” khi Xemesis hơn vợ tới 13 tuổi, mà còn bởi cuộc sống hôn nhân sang chảnh và sự mặn mòi của cả hai. Điển hình là cô nàng Xoài Non đi đến đâu là gây “bão” đến đấy với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh đôi khi còn ăn đứt cả ngôi sao nổi tiếng.

Nhan sắc xinh đẹp như búp bê Barbie của Xoài Non - Nguồn: FBNV

Xoài Non và Xemesis quen nhau vào năm 2018 khi cả hai cùng tham gia một sự kiện về game. Khi đó, nam streamer giàu nhất Việt Nam đã để ý nàng hotgirl vì nhan sắc quá sức nổi bật của cô nàng. Sau khi về nhà, qua sự gợi ý của người quản lý, Xoài Non đã add Facebook đối phương và Xemesis là người mở lời nhắn tin trước.





Cả hai quen nhau vào năm 20218 khi cùng dự một sự kiện về game - Nguồn: FBNV

Cuối tháng 2/2019, Xemesis đăng bức ảnh đầu tiên chụp cùng bạn gái lên trang cá nhân kèm caption: "Young Mango". Đây cũng chính là nguồn gốc ra đời của nickname Xoài Non hiện tại. Tuy nhiên, người đầu tiên gọi như vậy lại là Pew Pew, một mẩu của hội Tứ hoàng streamer, đồng thời là bạn thân của Xemesis. Lý do là bởi khi Hiếu và Trang (tên thật của Xemesis và Xoài Non) công khai hẹn hò thì đằng gái vẫn chưa đủ 18 tuổi.

Thời điểm Xemesis chính thức ra mắt người yêu với bạn bè và người hâm mộ là vào 12/3/2019, nhân dịp khai trương chi nhánh thứ 2 của tiệm bánh mì PewPew. Lúc đó, cặp đôi đã gặp phải không ít sóng gió khi Xemesis hơn Xoài Non khá nhiều tuổi. Không những vậy, cộng đồng mạng còn đem tiềm lực kinh tế gia đình hai bên lên bàn cân so sánh. Trong khi Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, được đi du học từ nhỏ thì Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng nghỉ học từ năm lớp 10. Bởi vậy mà có người còn khẳng định Xoài Non yêu Xemesis là để "đào mỏ", "ăn bám".

Thời điểm công khai hẹn hò, cặp đôi gặp không ít thị phi vì Xoài Non bị cho rằng "ăn bám" Xemesis - Nguồn: FBNV

Ấy vậy nhưng đối mặt với những đàm tiếu xung quanh chuyện tình của mình, cả hai chọn cách im lặng và không mảy may chú ý đến. Thậm chí, Xemesis còn tiết lộ rằng, Xoài Non là bạn gái đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu vì không bar bủng, không đi chơi về khuya. Bản thân Xoài Non cũng nhận thấy mình khác với những cô gái trước của Xemesis vì có thể tự chủ được tài chính. Hiện tại, cô nàng càng chứng minh được khả năng của mình khi là mẫu ảnh nổi tiếng kiêm thêm cả công việc kinh doanh, không hề là một “hotgirl không não” như dân mạng vẫn hay đánh giá.





Hiện tại, Xoài Non đã chứng minh được bản thân mình khi vừa là mẫu ảnh nổi tiếng, vừa kinh doanh chuỗi nhà hàng cùng chông - Nguồn: FBNV

Cả hai trải qua thời gian yêu đương mặn nồng cho đến giữa tháng 9/2019, Xemesis cầu hôn bạn gái thành công với chiếc nhẫn kim cương giá trị. Cuối cùng đám cưới hạnh phúc của cặp đôi đã diễn ra vào ngày 14/11/2020 khi Xoài vừa đủ chín. Trong ngày trọng đại của mình, cô nàng diện hẳn 3 chiếc váy cưới đắt đỏ, trở thành cô gái xinh đẹp nhất vũ trụ.

Cả hai đã kết hôn vào năm 2020 trong sự chúc phúc của mọi người - Nguồn: FBNV

Vừa qua, Xoài Non và Xemesis đã kỉ niệm 5 năm yêu nhau, một quãng thời gian không quá ngắn để cả hai có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Với những fan đã theo dõi cặp đôi từ những ngày đầu thì khoảng thời gian qua, họ đã chứng kiến sự trưởng thành rất nhiều của cặp đôi, đặc biệt là Xoài Non. Cô nàng ngày càng lên hương nhan sắc, hơn nữa còn rất cầu tiến, chăm chỉ trong công việc. Hơn nữa, Xoài Non còn được cả gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng quý mến. Chính vì vậy, hình ảnh Xoài Non trong mắt người hâm mộ dần trở nên tốt đẹp và được đón nhận hơn. Đối với Xemesis, mặc dù thường ngày hay trêu chọc vợ, nhưng anh chàng lại là một người chồng tâm lý, luôn yêu thương và bảo vệ vợ trước những lời lẽ cay độc của antifan. Đúng là mẫu gia đình lý tưởng mà chị em nào cũng ước ao.

Cả 5 năm yêu nhau của Xoài Non và Xemesis gói gọn lại trong một chiếc video - Nguồn: FBNVBên cạnh đó, có một điều khán giả luôn mong chờ đó là ngày “Xoài con” chào đời, chắc hẳn sẽ là thế lực nhí đình đám không kém gì bố mẹ.