Hai địa danh của Việt Nam vào top điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024

Cụ thể, vịnh Hạ Long và Sa Pa trở thành 2 cái tên sáng giá toàn cầu khi vượt qua hàng loạt thiên đường du lịch thế giới như Bogota (Colombia), Pattaya (Thái Lan), Jeju (Hàn Quốc), Viti Levu (đảo của Fiji)... để trở thành điểm đến hấp dẫn nhất. Theo danh sách của TripAdvisor, cùng với Hạ Long và Sa Pa, 3 cái tên nữa có tên trong top 5 gồm Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và đảo Palawan (Philippines).

TripAdvisor là nền tảng du lịch lớn nhất thế giới, kết nối khách du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu. Với hơn 1 tỉ đánh giá và ý kiến đóng góp từ cộng đồng, TripAdvisor phản ánh gần như toàn bộ nền du lịch trên toàn thế giới.

Ảnh minh họa

Theo đánh giá của TripAdvisor, điểm chung của vịnh Hạ Long và Sa Pa là vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, sự đa dạng văn hóa. Mùa hè được cho là mùa du lịch lý tưởng của hai điểm đến này khi Hạ Long đón gió biển từ vịnh di sản, còn Sa Pa nhận khí hậu mát mẻ từ dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và đỉnh núi Fansipan cao nhất Đông Dương. Rất nhiều trải nghiệm lễ hội văn hóa và vui chơi giải trí độc đáo cũng là điểm cộng để Hạ Long và Sa Pa "lấy lòng" của hàng triệu du khách trên toàn cầu.

Theo TripAdvisor, vịnh Hạ Long đẹp một cách "ngỡ ngàng". Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Best of the Best Destinations, thiên nhiên kỳ vĩ là chìa khóa giúp Hạ Long thu hút hơn 1 triệu lượt khách kể từ đầu năm 2024, trong đó khách quốc tế chiếm đa số.

Không khí mát lạnh của sóng biển, nét độc đáo của quần thể hàng nghìn hòn đảo và hang động lớn nhỏ làm dịu đi cơn nóng mùa hè và mang đến cảm giác tươi mới, thư giãn cho mọi du khách ghé thăm. Nhưng, du lịch Hạ Long còn cung cấp nhiều trải nghiệm hơn thế.

Khách quốc tế đến vịnh Hạ Long có thể kết hợp nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi tại khu nghỉ Oakwood Ha Long, tắm suối khoáng nóng và spa tại Yoko Onsen Quang Hanh, ghé thăm làng chài nổi Vung Viêng, lặn tắm biển tại đảo Tuần Châu, trải nghiệm chợ đêm Hạ Long và tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Đặc biệt, du khách có thể vui chơi hết mình tại khu vui chơi giải trí Sun World Ha Long, nơi có vô số trò chơi cảm giác mạnh và làn trượt nước đầy thách thức, sảng khoái. Đi cáp treo Nữ Hoàng băng qua vịnh di sản, ngắm nhìn toàn cảnh Hạ Long từ trên cao, khám phá Đồi Mặt Trời cũng là những trải nghiệm nên thử.

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng điểm đến thịnh hành nhất thế giới của TripAdvisor, Sa Pa mang vẻ đẹp độc nhất, một miền Tây Bắc thu nhỏ, với đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng cao.