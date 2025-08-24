Hà Nội lúc này, đông kỷ lục!

Những ngày này, cả Hà Nội rợp bóng cờ hoa cùng các hoạt động rộn ràng chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện thứ 2 đã diễn ra theo kế hoạch và được mọi người chào đón.

Từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại các địa điểm có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để có được vị trí xem đẹp nhất. Đến tối 24/8 - thời điểm buổi tổng hợp luyện bắt đầu thì toàn bộ các địa điểm này kín chỗ, tất cả cùng chờ khoảnh khắc các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân.

(Ảnh: Duy Anh)

Khu vực góc đường Hàng Bông giao Điện Biên Phủ (Ảnh: Duy Anh)

Các cô công nhân môi trường thuộc khối "Xanh - sạch - đẹp" đang đi nhặt rác từ người xem (Ảnh: Duy Anh)

Biển người ở chân cầu vượt Liễu Giai (Ảnh: Viết Thanh)

Rất đông người có mặt ở chân cầu, vỉa hè các bên đường (Ảnh: Viết Thanh)

Chờ lâu nhưng mọi người đều hân hoan (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Dù chờ nhiều tiếng đồng hồ để được thấy các chiến sĩ nhưng ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Đặc biệt ở một số khu vực, người đi xem diễu binh còn hát những bài quen thuộc như Quốc ca, Như có Bác trong ngày đại thắng,... được vang lên khiến ai nấy nổi da gà vì xúc động và tự hào.

Clip người xem diễu hành hát vang Quốc ca tại góc đường Hàng Bông giao Điện Biên Phủ (Clip: Duy Anh)

Một số khoảnh khắc biển người chờ xem diễu binh tại các địa điểm tại Hà Nội:

Ở khu vực Thanh Niên giao Trấn Vũ cũng đông người có mặt từ buổi chiều (Ảnh: Lê Trung)

(Ảnh: Lê Trung)

Khu vực ngã 4 Nguyễn Thái Học - Văn Miếu (Ảnh: Phạm Huyền)

Mọi người háo hức hát hò trong trong thời gian chờ đễn buổi tổng hợp luyện (Ảnh: Phạm Huyền)

(Ảnh: Quân)

(Ảnh: Nguyễn Hải Đức Anh)

Từ buổi chiều, mọi người đã có mặt rất đông tại các địa điểm (Ảnh: Phan Hải Đăng)