Thông báo từ gia đình Hằng Du Mục

Tối 24/8, tài khoản Facebook có 2 triệu lượt theo dõi của Hằng Du Mục bất ngờ xuất hiện bài đăng mới, thu hút sự chú ý của công chúng.

Người đăng bài là Minh Hiển, em trai Hằng Du Mục. Người này gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã luôn đồng hành cùng Hằng và gia đình trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra Minh Hiển còn tiết lộ nhiều người đã “đứng ra viết đơn xin giảm nhẹ trong giai đoạn Hằng gặp vấn đề liên quan đến pháp luật”. Tuy nhiên em trai Hằng Du Mục không cập nhật thêm về tình hình hiện tại của Hằng. Đây chỉ là thông tin 1 chiều từ phía gia đình đưa ra, trong lúc vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Hằng Du Mục có tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (sinh năm 1995, quê Cà Mau), từng là một trong những gương mặt bán hàng nổi bật nhất nhì mạng xã hội.

Thời gian đầu, Hằng Du Mục gây ấn tượng nhờ phong cách làm nội dung du mục khi cùng chồng cũ - Tôn Bằng - sống trên xe nhà di động, đi khắp nhiều vùng ở Trung Quốc, chia sẻ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Sau đó, Hằng Du Mục chuyển sang livestream bán hàng và nhanh chóng được mệnh danh là “chiến thần livestream”, có mặt hàng nổi bật là táo đỏ.

Cuộc sống cá nhân của Hằng Du Mục cũng nhiều ồn ào. Cô kết hôn với Tôn Bằng, có bốn con (hai con chung và hai con riêng của chồng). Tuy nhiên, mối quan hệ này tan vỡ sau khi Hằng tố chồng bạo hành, phải nhập viện khâu vết thương vào khoảng tháng 8/2024. Câu chuyện gây chấn động dư luận vì trước đó cả hai thường xuất hiện như một gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Cuối cùng, Hằng giành quyền nuôi con, chấp nhận để lại phần lớn tài sản cho chồng.

Trong sự nghiệp livestream, Hằng Du Mục vướng nhiều tranh cãi liên quan đến quảng cáo sai sự thật. Điển hình là việc thổi phồng hàm lượng yến trong sản phẩm yến chưng, hay vụ việc liên quan đến kẹo rau củ KERA - sản phẩm từ công ty CER Group - có cổ phần của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.

Hằng Du Mục trong một livestream bán yến sào

Những hành vi này khiến Hằng Du Mục và doanh nghiệp bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc cải chính thông tin. Đến ngày 4/4/2025, Hằng Du Mục cùng với Quang Linh Vlogs và các bị can khác bị khởi tố và bắt tạm giam về các tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “lừa dối khách hàng”.