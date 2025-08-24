Xôn xao chuyện chàng trai 27 tuổi có 4 con, làm ông ngoại của 4 đứa cháu

Câu chuyện về nam thanh niên được hãng truyền thông NetEase News kể lại qua việc trích dẫn chương trình phim tài liệu truyền hình Nhật Bản Ganbare, Poor Peopley . Chương trình nổi tiếng này nhấn mạnh sự quyết tâm của các gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Nhật Bản khi vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Masashi (27 tuổi), trẻ hơn một giáp so với người vợ là Rika (39 tuổi). Cả hai gặp nhau lần đầu khi Masashi 16 tuổi, đang làm việc tại một trạm xăng. Vào thời điểm đó, Rita là một bà mẹ đơn thân của 3 đứa con.

Sự nghiêm khắc của Rika khi dạy con đã khiến Masashi ấn tượng và chủ động xin số điện thoại, kiên trì theo đuổi cô trong nhiều năm. Cuối cùng họ kết hôn và có một cậu con trai hiện đã 8 tuổi.

Trong 3 người con riêng của Rika, con gái út mới 12 tuổi, còn con cả là Yurina năm nay 21 tuổi) và đã là mẹ của 2 đứa con.

Yurina mang thai ở tuổi 16 và dưới áp lực xã hội rất lớn, cô không chắc mình có thể sinh con hay không. Rika động viên: "Con vẫn còn nhỏ, đừng tự mình gánh vác mọi việc. Mẹ sẽ giúp con, cứ sinh đi".

Với sự hỗ trợ của mẹ, Yurina đã sinh một cậu con trai và sau đó là một bé gái. Yurina vẫn chưa kết hôn, thông tin chi tiết về công việc và bạn trai của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Một người con riêng khác của Rika là Kato mới 17 tuổi đã là cha của 2 đứa trẻ. Kato và bạn gái cùng tuổi sống tại nhà cha dượng. Như vậy, ở tuổi 27, Masashi có 1 con ruột, 3 con riêng của vợ, 4 người cháu và một cô con dâu chưa cưới.

Hiện Masashi làm tài xế xe tải, thu nhập khoảng 250.000 yen/tháng (1.700 USD). Vợ anh làm bán thời gian tại cửa hàng xe máy, kiếm thêm 80.000 yen (550 USD). Gia đình nhận trợ cấp nuôi con 45.000 yen/tháng (306 USD) từ chính quyền địa phương. Dù vậy, mỗi tháng họ thường còn lại rất ít.

Masashi chia sẻ điều hạnh phúc nhất với anh là được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc để ở bên gia đình.

Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng sốc. Một số gọi họ là "siêu gia đình", nhưng những người khác lo ngại vấn đề pháp lý liên quan đến mang thai tuổi vị thành niên.

Một cư dân mạng viết: "Masashi là đàn ông thực thụ. Trong gia đình lớn ấy, chỉ có một đứa trẻ mang dòng máu anh, nhưng vì yêu vợ, anh vẫn gánh vác trách nhiệm chăm sóc tất cả". Người khác bình luận: "Siêu gia đình này tràn ngập yêu thương, mọi thành viên đều hòa thuận. Tôi chúc họ hạnh phúc và mong các em nhỏ lớn lên khỏe mạnh".

Tuy vậy, vẫn có ý kiến trái chiều cho rằng: "Gia đình này quá dễ dãi trong việc sinh con. Mang thai ở tuổi vị thành niên không phải là điều đáng ca ngợi. Những đứa trẻ chưa trưởng thành thì không nên làm cha mẹ"...

