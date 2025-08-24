U60 ung dung kiếm 2,7 tỷ đồng/tháng từ thu nhập thụ động, bỏ túi đến 50% lợi nhuận, dư tiền dạy con đầu tư sinh lời

Steve Barsh, 59 tuổi, dành phần lớn thời gian trong tuần để cố vấn cho các nhà khởi nghiệp, tư vấn cho chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ những tổ chức lớn như SeatGeek hay NASA.

Ngoài công việc chính là nhà đầu tư khởi nghiệp, ông còn duy trì một công việc tay trái: điều hành Parker Chase Properties. Đây là công ty quản lý bất động sản chuyên cho thuê ngắn hạn 5 căn hộ hạng sang tại Park City và Deer Valley, bang Utah, Mỹ. Mỗi ngày, Barsh dành khoảng 1-2 giờ cho công việc này.

Steve Barsh

Cơ duyên bắt đầu cách đây 26 năm, khi Barsh bán startup phần mềm SECA do ông đồng sáng lập. Sau đó, ông cùng vợ là Amber Salzman mua một căn hộ 3 phòng ngủ tại Park City với giá 820.000 USD. Ban đầu, căn hộ vừa để nghỉ dưỡng vừa cho thuê qua đơn vị quản lý. Nhưng do không hài lòng với khoản phí dịch vụ, Barsh quyết định tự mình đảm nhận.

Đến nay, vợ chồng Barsh sở hữu 4 trong số 5 căn hộ do Parker Chase quản lý. Theo tài liệu CNBC Make It kiểm chứng, công ty này đạt doanh thu 1,27 triệu USD trong năm ngoái, bình quân khoảng 105.000 USD mỗi tháng (tương đương 2,76 tỷ đồng), thông qua Airbnb, VRBO và nền tảng quản lý lưu trú Hospitable.

Barsh ước tính thu về 40% đến 50% lợi nhuận từ những đơn đặt phòng. Toàn bộ hoạt động hầu như do ông trực tiếp quản lý, chỉ thuê thêm một công ty dọn phòng và một đơn vị quản lý dự phòng khi ông đi vắng.

Là cư dân Park City, Barsh cho biết ông liên tục cải thiện trải nghiệm lưu trú cho khách. Ông mạnh tay đầu tư vào tiện nghi, kỳ vọng khoản chi sẽ mang lại lợi ích lâu dài.

Ông đặc biệt chú trọng phản hồi của khách và không bỏ qua những chi tiết nhỏ. Nhiều đánh giá tích cực đến từ những tiện ích tưởng chừng rất đơn giản, như cây lăn bụi trong phòng giặt.

Mô hình của Barsh hướng tới phân khúc cao cấp. Ông thừa nhận khó có thể tạo ra trải nghiệm sang trọng nếu không đầu tư lớn. Tổng cộng, ông và Salzman đã chi khoảng 10 triệu USD để sở hữu 4 căn hộ, sử dụng tiền từ việc bán căn hộ đầu tiên với giá 4,3 triệu USD và lợi nhuận Salzman thu được từ một thương vụ sáp nhập trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Đi cùng với khoản đầu tư này, giá thuê tại Parker Chase cũng ở mức rất cao. Trong tháng 3, giá thuê trung bình một đêm là 3.390 USD, so với mức bình quân chỉ 761 USD của các căn hộ Airbnb hoặc VRBO tại Park City, theo ước tính từ công ty phân tích AirDNA.com.

Thu nhập từ Parker Chase thậm chí cao hơn tổng mức lương trung bình của một nhà quản lý bất động sản và một nhà đầu tư địa ốc tại Mỹ, theo dữ liệu từ ZipRecruiter. Ngoài ra, Barsh còn coi đây là cơ hội dạy con cách đầu tư vào tài sản có khả năng sinh lời, đồng thời thỏa mãn niềm đam mê làm dịch vụ lưu trú của chính mình.

Ông chia sẻ: “Tôi không rõ lý do, nhưng tôi thật sự thích công việc này. Khi khách nói rằng họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Theo CNBC