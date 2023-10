Hà Hồ: "Tôi sẽ loại ngay thí sinh chưa là ngôi sao mà đã thích lấp lánh", dân mạng đồng loạt gọi tên Lâm Châu

Lâm Châu đang là cái tên dấy nhiều tranh cãi sau khi tập 9 The New Mentor lên sóng. Nhiều ý kiến cho rằng học trò Hà Hồ đã có thái độ vênh váo với các đàn chị trong chương trình. Thậm chí, khi nhắc Hương Giang, Lâm Châu chỉ gọi thẳng tên mà không kèm "chị". Cùng với loạt biểu cảm kênh kiệu sau khi bước ra khỏi phòng loại, Lâm Châu nhận về nhiều "gạch đá" từ khán giả.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, Lâm Châu bị cư dân mạng chỉ trích. Loạt hội nhóm anti người mẫu 2K3 liên tục "mọc" lên và hiện tại Lâm Châu cũng đã khóa trang cá nhân trước sức ép của dân mạng.

Thái độ gây tranh cãi của thí sinh Lâm Châu - học trò Hồ Ngọc Hà

Nhiều nhóm anti Lâm Châu "mọc" lên và hiện tại người mẫu 2K3 cũng đã khóa trang cá nhân để "tránh bão"

Giữa lúc học trò trở thành tâm điểm thì phát ngôn của Hà Hồ bất ngờ hot trở lại. Đó là chia sẻ của "nữ hoàng giải trí" trong buổi họp báo ra mắt chương trình The New Mentor hồi tháng 8. Cụ thể, khi được hỏi về tiêu chí loại thí sinh, Hà Hồ đã có chia sẻ thẳng thắn:

"Đến với The New Mentor, quan điểm của Hà là muốn chắp cánh cho các bạn. Hà sẽ loại trừ ngay những nhân vật nào nghĩ rằng: 'Một cánh chim có thể làm nên mùa xuân' vì chẳng có cánh chim nào có thể làm nên mùa xuân cả và ngay cả bản thân Hà cũng thế. Hà cần phải nhặt cho mình những gương mặt, tài năng ở bên cạnh để đóng góp và sáng tạo, cho tên tuổi mình luôn ghi được dấu ấn trong công chúng.

Hà cũng sẽ loại ngay những gương mặt chưa thành sao mà đã lấp lánh, nghĩ rằng mình là trung tâm vũ trụ và tưởng rằng như thế là đủ rồi. Nhưng khi bạn bước chân vào lĩnh vực nào, nếu không có nền tảng và không học hỏi mỗi ngày thì sẽ không bao giờ đi được con đường dài. The New Mentor sẽ là như thế".

Giữa lúc Lâm Châu trở thành tâm điểm chỉ trích thì phát ngôn của Hà Hồ bị netizen đào lại (Clip: Team sự kiện)

Câu nói "loại ngay những gương mặt chưa thành sao mà đã lấp lánh" của Hà Hồ được netizen chia sẻ lại khắp hội nhóm. Cư dân mạng vừa liên tục réo tên Lâm Châu và cho rằng câu nói của Hà Hồ rất hợp với học trò của cô. Một vài bình luận của netizen: "Lâm Châu chưa thành sao nhưng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ đấy", "Hà Hồ nói hình như hơi hợp với Lâm Châu", "học trò của chị y chang", "chị không ngờ tới khúc này",...

Lâm Châu là thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng là 1 trong 8 gương mặt vào chung kết The New Mentor. Tuy nhiên, học trò Hà Hồ vấp phải làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng bởi thái độ ở tập 9

Trước đó, cũng ở trong tập 9, khi nhận xét về sự thể hiện của Lâm Châu, Hà Hồ đã thẳng thắn: "Hà không muốn bảo vệ Lâm Châu, vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Nhưng Hà nghĩ ở lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều sự non nớt và thiếu sót mà thiếu sót thì mới đi vào cuộc thi. Hà hi vọng Lâm Châu sẽ rút kinh nghiệm nhưng Hà cũng hi vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh".