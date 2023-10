Hà Hồ từ chối bảo vệ Lâm Châu vì thái độ bề trên với đàn chị: "Cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ"

Sau khi tập 9 The New Mentor lên sóng, Lâm Châu trở thành cái tên hứng "gạch đá" từ cộng đồng mạng bởi thái độ được cho là kênh kiệu, không tôn trọng đàn chị đi trước.

Không những vậy, dù nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng Lâm Châu gọi thẳng tên Hương Giang, Pông Chuẩn mà không dùng "chị". Thái độ của người mẫu sinh năm 2003 khiến Kim Phương (team Thanh Hằng) phải bức xúc lên tiếng: "Càng ở trên vị trí cao cần có sự tử tế và tôn trọng người khác. Lâm Châu là thí sinh bé nhất chương trình nhưng không có sự tôn trọng với các super mentor, với các đàn chị đi trước".

Lâm Châu đang là cái tên bị chỉ trích vì thái độ ở The New Mentor

Trước sự thể hiện của Lâm Châu trong tập 9 The New Mentor, "nữ hoàng giải trí" cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn: "Hà không muốn bảo vệ Lâm Châu, vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Nhưng Hà nghĩ ở lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều sự non nớt và thiếu sót mà thiếu sót thì mới đi vào cuộc thi. Hà hi vọng Lâm Châu sẽ rút kinh nghiệm nhưng Hà cũng hi vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh".

Chia sẻ của Hà Hồ về sự thể hiện của Lâm Châu ở The New Mentor

Lâm Châu sinh năm 2003, là thí sinh nhỏ tuổi nhất The New Mentor. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn ít nhưng học trò Hà Hồ có phong độ khá tốt ở các thử thách. Tuy nhiên, thái độ của Lâm Châu khiến khán giả theo dõi cảm thấy tự tin quá đà. Trong chương trình, cô không ít lần thể hiện cá tính quá mức, đi kèm theo đó là những phát ngôn được cho là không phù hợp với một hậu bối.