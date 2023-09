Lan Khuê có phản ứng căng đét khi bị nhãn hàng cho "bay màu" khỏi bức ảnh chung Hà Hồ - Thanh Hằng

Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng - Lan Khuê và Hương Giang là bộ tứ huấn luyện viên thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông khi góp mặt trong The New Mentor. Đây cũng là lần hiếm hoi Lan Khuê quyết định tái xuất hậu lui về làm phu nhân hào môn. Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên Lan Khuê "ngồi không cũng dính đạn" khi dính vào ồn ào bị nhãn hàng bỏ quên.

Cụ thể, trên fanpage của một nhãn hàng điện tử nổi tiếng bất ngờ đăng ảnh dàn huấn luyện viên và host của The New Mentor vì mục đích quảng bá sản phẩm. Thế nhưng, điều đáng nói là khung ảnh này chỉ có Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Dược sĩ Tiến còn Lan Khuê thì "bay màu". Bức ảnh kia từng được chương trình The New Mentor đăng tải vào lúc chưa công bố Lan Khuê là huấn luyện viên thứ 4.

Nhãn hàng bất ngờ "xoá sổ" Lan Khuê ra khỏi khung ảnh chung

Bức ảnh gốc này được đăng tải vào thời điểm chương trình chưa công bố sự xuất hiện của Lan Khuê

Sau đó, Lan Khuê đã lộ diện cùng 3 vị huấn luyện viên. Những ai theo dõi suốt những tập phát sóng vừa qua cũng phải biết được sự xuất hiện của Lan Khuê trong dàn super mentor

Bị nhãn hàng bỏ quên, Lan Khuê có cách đáp trả khó ngờ là chia sẻ lại bài đăng kia, và còn trực tiếp tag (gắn thẻ) nhãn hàng công khai trên mạng xã hội. Bên dưới bình luận, Lan Khuê cũng tỏ ra khó hiểu và thắc mắc vì sao bản thân lại không xuất hiện trong khung ảnh cùng các "chị đại".

Sau hành động đáp trả căng đét của Lan Khuê, fanpage nhãn hàng đã xoá đi bài đăng nhưng vẫn nhận bão "phẫn nộ" từ cư dân mạng. Hiện tại, Lan Khuê vẫn giữ nguyên chia sẻ trên trang cá nhân, cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay thông báo chính thức, công khai từ nhãn hàng vì sự cố vừa qua.

Nhãn hàng xoá bài đăng còn Lan Khuê vẫn kiên định giữ động thái chia sẻ lại và gắn thẻ trực tiếp

Trong lần chia sẻ với truyền thông, khi được hỏi về vấn đề lo sợ "lép vế" trước các huấn luyện viên, Lan Khuê nói: "Tính đến thời điểm này thì khoảng thời gian tôi hoạt động trong nghề cũng đã 10 năm. Trong 10 năm đó thì các vị trí, vai trò tôi đều đã thử sức qua. Có những người họ lên sàn diễn với tư cách bước ra từ cuộc thi hoa hậu hay ở các lĩnh vực khác còn tôi ban đầu là một người mẫu, sau đó lấn sân sang thi hoa hậu rồi tiếp tục quay lại sàn diễn. Việc được tiếp xúc và cọ xát nhiều với ngành thời trang khiến tôi có nhiều kinh nghiệm, bài học ăn sâu vào bên trong máu. Dù trong 4 năm qua tôi ít xuất hiện nhưng tôi vẫn theo dõi những hoạt động trong làng giải trí. Khi nhận lời tham gia tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có thật sự chắc chắn muốn trở lại hay chưa. Và khi tôi đã trả lời được những câu hỏi thì biết mình đã sẵn sàng, bản thân tôi khi làm điều gì cũng phải chắc chắn.

Nếu là Lan Khuê của những năm trước sẽ có sự e dè khi ngồi cạnh các đàn chị, vì lúc đó tôi còn trẻ quá. Khi quyết định tham gia, tôi biết đây còn là cơ hội để mình được gặp lại những ‘cố nhân’, người từng đồng hành trong công việc. Hiện tại, tôi chỉ thấy niềm vui chứ không đặt áp lực đè lên vai, tôi không cần bất chấp để thắng, cũng không cần tìm một danh tiếng hay địa vị nào khác nữa nên mọi thứ rất đơn thuần khi đến với cuộc thi này".