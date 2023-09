Từng được công bố dự sự kiện của Lan Khuê cùng 2 "chị đại", vì sao Hương Giang lại vắng mặt?

Tối 5/9, dàn sao Việt đình đám đổ bộ sự kiện thời trang của siêu mẫu Lan Khuê. Đặc biệt, dù đang là đối thủ trong chương trình The New Mentor nhưng Hà Hồ - Thanh Hằng vẫn có mặt để ủng hộ tinh thần cho đàn em.

Thế nhưng, điều khiến netizen tò mò là sự vắng mặt bất thường của Hoa hậu Hương Giang. Bởi lẽ trước đó, Lan Khuê từng có bài đăng thông báo Hoa hậu Hương Giang sẽ có mặt trong sự kiện này. Nhiều người còn đặt nghi vấn cho rằng mối quan hệ giữa Hương Giang và Lan Khuê có vấn đề.

Lan Khuê từng công bố Hương Giang sẽ là một trong những khách mời sao Việt góp mặt tại sự kiện

Cứ ngỡ bộ tứ sẽ hội ngộ giữa loạt ồn ào sau tập 4, thế nhưng Hương Giang bất ngờ vắng mặt

Trên thực tế, hiện tại Hương Giang đang có chuyến du lịch ở Hawaii (Hoa Kỳ) nên không thể tham gia sự kiện của Lan Khuê. Mặc dù vậy, Hương Giang đã để lại bình luận tương tác, chúc show thời trang của Lan Khuê thành công: "Từ phương xa chúc em có show diễn thành công rực rỡ, luôn yêu và ủng hộ em".

Hương Giang check in du lịch sang chảnh ở nước ngoài giữa lúc sự kiện đang diễn ra

Cô trực tiếp gửi lời chúc mừng đến Lan Khuê để chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp

Liên quan đến ồn ào cãi tay đôi với Hà Hồ trong tập 4 The New Mentor, Hương Giang lên tiếng: "Dám chơi game hết tay thì dám chịu thôi, không có gì phải giải thích nhiều. Đã tuyên bố game on ngay tập 2 rồi mà". Về phía Hà Hồ, cô cho biết phải lên tiếng để bảo vệ thí sinh trong đội và giúp chương trình tìm ra người xứng đáng giành chiến thắng.