MC quốc dân lộ phát ngôn phân biệt giới tính?

Yoo Jae Suk kết hôn với bà xã Na Kyung Eun từ năm 2008. Sau 16 năm chung sống, cặp đôi đã có con trai Ji Ho (sinh năm 2010) và con gái Na Eun (sinh năm 2018). Trong chương trình Delicate Is Just Excuses số mới nhất, MC quốc dân bất ngờ đưa ra quan điểm nuôi con gây tranh cãi.

Trong chương trình, Gong Yoo hỏi Yoo Jae Suk: "Em đột nhiên có điều thắc mắc. Sau này khi anh lớn tuổi hơn, con cái cũng trưởng thành hết thì anh để lại tài sản cho con thế nào?". MC quốc dân trả lời: "Anh không biết tương lai sẽ thế nào. Bây giờ, về cơ bản anh luôn nói rằng cha mẹ có trách nhiệm giáo dục và hỗ trợ chúng. Nhưng sau này các con phải sống tự lập, phải tự làm mọi thứ".

Sau đó, nữ diễn viên Seo Hyun Jin hỏi: "Nhưng anh định hỗ trợ chúng đến năm bao nhiêu tuổi?" và nhận được câu trả lời: "Cho đến khi lớn, bao gồm cả chi phí học đại học". Yoo Jae Suk cũng cười lớn và cho biết anh cũng có thể hỗ trợ cho các con đi du học. Tuy nhiên các con sẽ không được bố mẹ mua xe cho.

Yoo Jae Suk chỉ đầu tư giáo dục chứ không mua xe cho con

Gong Yoo đã giả giọng Ji Ho - con trai của Yoo Jae Suk và hỏi nũng nịu: "Bố ơi, bố có thể mua cho con xe hơi thể thao để kỷ niệm lấy được bằng lái không?". Nhưng MC quốc dân đã vạch ra ranh giới rõ ràng: "Không được". Seo Hyun Jin thì giả giọng con gái Na Eun của nam MC: "Xe thể thao không được, nhưng xe nhỏ có được không? Trường học xa quá. Xe nhỏ cỡ này thôi được không bố?". Lúc này, Yoo Jae Suk thay đổi hẳn thái độ: "Được, Na Eun thì được".

Gong Yoo tỏ ra ấm ức: "Sao bố lại phân biệt đối xử như vậy?". Nhưng điều này không thể lay chuyển được ý định của Yoo Jae Suk: "Con phải tự đi tiên phong trong cuộc sống, phải tự kiếm tiền đi".

MC quốc dân từ chối yêu cầu của con trai, nhưng sẵn sàng mua xe cho con gái

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều netizen lo ngại về cách đối xử khác biệt của Yoo Jae Suk với các con. Trong 1 số chương trình tạp kỹ trước đây, nam MC cũng bày tỏ rằng anh đối xử nhẹ nhàng hơn với công chúa nhỏ, và nuôi dạy con trai lớn nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều người bênh vực Yoo Jae Suk. MC quốc dân từng kể rằng mỗi lần mắng con trai vì quá quậy phá, anh đều cảm thấy tội lỗi.

Vợ chồng Yoo Jae Suk kết hôn từ năm 2008 và có 1 con trai, 1 con gái. Họ giữ kín hình ảnh của con trước giới truyền thông

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân

Nguồn: Osen