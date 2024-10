MC quốc dân lại bị "ném đá" vì vạ miệng

MC quốc dân Yoo Jae Suk là hình mẫu lý tưởng của Kbiz. Trong 33 năm hoạt động, Yoo Jae Suk sạch bóng scandal, không vướng phải những ồn ào tranh cãi. Đến nay, những phát ngôn của MC quốc dân trên chương trình Yoo Quiz On The Block số mới nhất bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Hàn.

Khách mời của chương trình lần này đều là những người nước ngoài nhưng sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Leo Ranta năm nay 25 tuổi, là người Phần Lan nhưng chuyển đến Hàn Quốc khi mới 100 ngày tuổi. Amarachi mang quốc tịch Nigeria nhưng sinh ra và lớn lên tại Seoul, chưa từng trở về quê gốc. Họ sống và học tập tại Hàn Quốc không khác gì học sinh bản địa, và họ cũng tự nhận mình là người Hàn Quốc. Tuy nhiên trong suốt chương trình, Yoo Jae Suk liên tục nói: "Bạn nói tiếng Hàn giỏi quá" và "Giọng của bạn và mọi thứ đều giống hệt người Hàn Quốc".

Yoo Jae Suk gây tranh cãi vì nhận xét thiếu sự nhạy cảm đối với các khách mời là người nước ngoài nhưng sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc

Nhiều người cho rằng nhận xét "nói như người Hàn Quốc" của Yoo Jae Suk thiếu đi sự nhạy cảm về mặt chủng tộc. Điều này dựa trên định kiến rằng người có ngoại hình nước ngoài không phải người Hàn Quốc, không thể nói tiếng Hàn trôi chảy như tiếng mẹ đẻ. Hàn kiều ở nước ngoài cũng gặp phải định kiến theo chiều ngược lại, khi người phương Tây cho rằng người có ngoại hình châu Á không thể nói trôi chảy tiếng Anh, dù họ sinh ra và lớn lên ở nước sở tại.

Tuy nhiên nhiều người khác đã bảo vệ Yoo Jae Suk, cho rằng nhận xét của anh chỉ mang tính chất khen ngợi. Dựa trên danh tiếng lâu dài và sự tôn trọng, chu đáo nổi tiếng của Yoo Jae Suk, nhiều người cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm. Tuy nhiên để tránh hiểu lầm và dễ tiếp cận với khán giả toàn cầu, netizen cho rằng tình huống này không nên được lặp lại trong tương lai.

Netizen bênh vực tình huống này chỉ là sự hiểu lầm

Vào năm 2022, Yoo Jae Suk từng bị khán giả Trung Quốc tẩy chay vì phát ngôn trên chương trình Yoo Quiz On The Block . Tại đây, MC quốc dân đã trò chuyện với 2 vận động viên trượt băng Hàn Quốc tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 là Hwang Dae Heon và Lee Jun Seo. 2 vận động viên này đều bị loại trong trận bán kết, Hwang Dae Heon cho biết anh bị xô đẩy dẫn đến không thể hoàn thành bài thi. Cuối cùng, 2 vận động viên Trung Quốc đã giành được huy chương vàng và bạc.

Khách mời Shin Bong Sun cho biết cô rất tức giận trước tình huống này. Yoo Jae Suk cũng nói thêm: "Tôi không thể kiềm chế được sự tức giận của mình vào ngày hôm đó. Tôi đã rất uất ức. Nhưng vài ngày sau, Hwang Dae Heon đã giành được huy chương vàng, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều". Câu nói đụng chạm đến vận động viên Trung Quốc đã làm khán giả xứ tỷ dân phật lòng. Fanclub hơn 500.000 thành viên của MC quốc dân đã tuyên bố giải tán sau đó.

Yoo Jae Suk mất fan Trung Quốc vì phát ngôn đụng chạm

Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng).

Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Yoo Jae Suk có danh tiếng vững vàng, được mệnh danh là MC quốc dân

Nguồn: Allkpop