Nam phụ quốc dân Lee Sang Yeob chính thức hé lộ về đám cưới: Mời Yoo Jae Suk làm chủ hôn, ngày tổ chức đã định!

Vào ngày 31/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Lee Sang Yeob sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái ngoài ngành vào ngày 24/3 tới đây tại 1 khách sạn ở quận Songpa, Seoul. Hôn thê của "nam phụ quốc dân" không phải người nổi tiếng, cô nhỏ tuổi hơn anh và có ngoại hình xinh đẹp.

Được biết, đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và những người thân thiết tham dự. MC quốc dân Yoo Jae Suk sẽ đảm nhận vai trò chủ hôn do có mối quan hệ thân thiết với chú rể. Yoo Jae Suk và Lee Sang Yeob đồng hành với nhau trong nhiều chương trình giải trí như Six Sense, Yoo Quiz On The Block...

Đám cưới của Lee Sang Yeob được tổ chức vào ngày 24/3 tới đây

Yoo Jae Suk sẽ đảm nhận vai trò chủ hôn

Trên chương trình Pyeon's Restaurant mới đây, Lee Sang Yeob đã thổ lộ về vợ sắp cưới: "Cô ấy hoàn toàn phù hợp với mẫu người lý tưởng của tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô ấy. Tôi đã yêu ánh mắt của cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi kết hôn với nhau như 1 lẽ tự nhiên vậy, như thể được thiên đường chúc phúc".

Lee Sang Yeob sinh năm 1983 và ra mắt vào năm 2007. Anh từng được khán giả chú ý khi góp mặt trong loạt dự án nổi bật như Khi Nàng Say Giấc, Lại Một Lần Nữa… và đặc biệt được yêu mến với vai nam phụ quốc dân trong Eve . Bên cạnh đó, Lee Sang Yeob cũng giành được nhiều thiện cảm của người hâm mộ khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ nổi tiếng như Running Man, Sixth Sense…

Anh từng tỏa sáng khi vào vai nghị sĩ si tình trong Eve, hợp tác cùng Seo Ye Ji, Park Byung Eun...

Trước khi thông báo kết hôn, Lee Sang Yeob hoàn toàn giữ kín đời sống riêng tư. Nam diễn viên được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình với "chị đại" Jessi khi cả 2 cùng tham gia chương trình Sixth Sense.

"Thuyền" Lee Sang Yeob - Jessi giờ đã chìm nghỉm

Nguồn: Osen