Hà Hồ được Kim Lý lên trường quay ôm hôn tình tứ, visual cặp đôi qua "cam thường" thế nào?

Sau nhiều năm mới trở lại với vị trí huấn luyện viên ở một chương trình thực tế, nhất cử nhất động của Hà Hồ ở The New Mentor luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Do tính chất của chương trình nên Hà Hồ cũng như 3 vị huấn luyện còn lại cùng các thí sinh phải làm việc với cường độ cao, đôi khi là ở trường quay đến rạng sáng. Để khích lệ tinh thần Hà Hồ, Kim Lý đã đích thân đến địa điểm vợ đang ghi hình vào tối muộn.

Trong clip bị "zoom cận" mọi biểu cảm ở hậu trường, có thể thấy Kim Lý và Hà Hồ đều rất vui vẻ, dính như sam như cặp đôi mới yêu. Khi lên hình nghiêm túc và căng thẳng bao nhiêu thì Hà Hồ trong vòng tay Kim Lý lại nhẹ nhàng và ngọt ngào bấy nhiêu. Không chỉ luôn nắm tay nhau, Kim Lý thoải mái trao cho bà xã nụ hôn tình tứ trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Với những khoảnh khắc bị bắt gặp ngẫu nhiên, không qua chỉnh sửa thì Hà Hồ và Kim Lý đã chứng minh sở hữu visual xịn xò cả đôi. Đặc biệt, Kim Lý được khen ngợi ngày càng phong độ và lịch lãm sau khi thành bố bỉm.

Clip: Kim Lý đến tận trường quay, dính như sam với bà xã

Hà Hồ và Kim Lý tay trong tay mặn nồng tại hậu trường The New Mentor

Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, Hà Hồ không còn "quyền lực" mà dịu dàng trong vòng tay Kim Lý

Kim Lý trao cho bà xã nụ hôn ngọt ngào để động viên khi Hà Hồ phải làm việc đến khuya

Nhan sắc của Hà Hồ trong ảnh "cam thường" và ảnh tự đăng xịn xò không quá khác biệt

Trước đó, Hà Hồ đã chia sẻ được Kim Lý hỗ trợ trong giai đoạn cô trở lại với vai trò huấn luyện viên. Cụ thể, "Nữ hoàng giải trí" nói: "Mỗi sáng tôi thức dậy, tắm rửa cho con rồi cho các bé ăn sáng, đưa đi học xong tôi mới muốn làm gì thì làm. Lúc rảnh tôi sẽ đưa con chơi công viên, cho con ăn và con ngủ rồi mới bắt đầu đi diễn. Tất nhiên thời gian đi quay sẽ khác, lúc đó anh Kim Lý sẽ phải hỗ trợ tôi rất nhiều. Mỗi sáng tôi đưa con đi học, chiều ba sẽ đón. Tôi cố gắng quay xong để có thể về kịp ru con ngủ, đọc sách cho con xong rồi tiếp tục trở lại phim trường cũng được vì địa điểm quay ở gần nhà. Tôi hy vọng sẽ cân bằng được, lịch trình quay chỉ diễn ra trong 2 - 3 tháng nên trong 2 tháng bận rộn cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi".

Bố mẹ bỉm Hà Hồ - Kim Lý sở hữu vẻ ngoài "đỉnh chóp"