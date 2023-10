Học trò Hà Hồ bị chê hỗn: Vênh váo khi ngồi ghế loại các đàn chị, 2K3 nhưng gọi thẳng tên Hương Giang

Tối 6/10, tập 9 The New Mentor lên sóng và thu hút sự theo dõi của khán giả. Trong tập này, các đội bước vào thử thách quyết định bằng việc quay video quảng bá ẩm thực vùng miền mang tính thời trang. Các sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được new mentor thuyết trình trước BGK. Trong phần thi này, đội Hồ Ngọc Hà nhận được 2/3 phiếu từ BGK, qua đó giành được chiến thắng. Và Lâm Châu với vai trò new mentor cùng Hồ Ngọc Hà ngồi trong phòng loại để chọn thí sinh ra về.

Lâm Châu cùng Hà Hồ trong phòng loại The New Mentor

Thái độ gây tranh cãi của thí sinh Lâm Châu - học trò Hồ Ngọc Hà

Sau khi nắm trong tay quyền lực, Lâm Châu liền thể hiện thái độ có phần thiếu tôn trọng các đàn chị. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng học trò Hà Hồ bị cho là "ra vẻ" khi thoải mái nhận xét về Pông Chuẩn, Thùy Trang, Trà My - những đàn chị có nhiều năm trong nghề. Không những vậy, khi bước ra thông báo quyết định của mình, Lâm Châu cũng chẳng kiêng nể các super mentor.

Lâm Châu ung dung từng bước đi ra khỏi phòng loại, tỏ vẻ ngập ngừng khi nói chuyện cùng với loạt biểu cảm được cho là tự mãn của người chiến thắng. Dù sinh năm 2003 nhưng học trò Hà Hồ thoải mái gọi thẳng tên Hương Giang, Pông Chuẩn mà không có nỗi một chữ "chị" trước câu.

Lâm Châu "ra vẻ" khi nói về quyết định loại Tường Vân của mình

Biểu cảm của Thanh Hằng trước thái độ của học trò Hà Hồ

Trong phòng chờ, Kim Phương (team Thanh Hằng) cũng bức xúc lên tiếng: "Càng ở trên vị trí cao cần có sự tử tế và tôn trọng người khác. Lâm Châu là thí sinh bé nhất chương trình nhưng không có sự tôn trọng với các super mentor, với các đàn chị đi trước".

Kim Phương thẳng thắn nhận xét Lâm Châu đã không có sự tôn trọng với các super mentor và đàn chị đi trước

Ngay khi tập 9 lên sóng, Lâm Châu trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Sinh năm 2003 - là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình, nhiều ý kiến cho rằng học trò Hà Hồ nên học hỏi thay vì cố thể hiện bản thân đến mức mất đi phong thái chừng mực của một hậu bối. Thái độ có phần kênh kiệu của học trò Hà Hồ không chỉ khiến cô không được công nhận mà còn trở thành "bia hứng gạch đá".