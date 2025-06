Gửi con cho hàng xóm 30 phút, mẹ Hà Nội nhận lại bức ảnh và tin nhắn "choáng váng"

Vì công việc đột xuất, chị T. một bà mẹ trẻ sống tại Hà Nội buộc phải gửi con gái 2 tuổi nhờ cô hàng xóm trông giúp. Trong lúc vội vàng rời đi, chị vừa thương con, vừa thấp thỏm sợ bé quấy khóc rồi phiền hàng xóm. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút sau, chị nhận được một bức ảnh bé chơi đùa ngoan ngoãn cùng con của cô hàng xóm, kèm theo dòng tin nhắn khiến chị “đứng hình”. Nhìn vậy chị cũng yên tâm phần nào, nhắn vui lại là "Có nhớ mẹ không", câu trả lời chị nhận được là "Không, toàn gọi em là mẹ thôi!". Tinh nhắn này khiến chị T. "sững người" vài giây, vừa buồn cười vừa tủi tùi. Con gái bé bỏng mới xa mẹ chưa đầy một tiếng đã nhanh chóng nhận mẹ mới rồi!

Những đứa trẻ tưởng như “bất ly thân mẹ” lại có khả năng thích nghi với người và môi trường mới nhanh hơn ta tưởng.

Tình huống vừa buồn cười vừa chạnh lòng này khiến không ít phụ huynh trên mạng xã hội bật cười đồng cảm. Hóa ra, những đứa trẻ tưởng như “bất ly thân mẹ” lại có khả năng thích nghi với người và môi trường mới nhanh hơn ta tưởng.

Trẻ nhỏ những "chiến binh" thích nghi cực nhanh

Theo Trung tâm Phát triển Trẻ nhỏ Harvard (Harvard Center on the Developing Child), 3 năm đầu đời là giai đoạn vàng để não bộ trẻ hình thành hơn 1 triệu kết nối thần kinh mới mỗi giây, giúp chúng học hỏi, thích nghi và phát triển khả năng giao tiếp xã hội cực nhanh nếu được đặt trong môi trường an toàn và yêu thương.

Nói cách khác, việc trẻ tạm thời gọi người khác là “mẹ” không phải điều tiêu cực. Trẻ vẫn yêu mẹ như cũ, chỉ là não bộ đang lựa chọn cách thích nghi thay vì kháng cự một phản ứng tự nhiên giúp trẻ cảm thấy an toàn trong môi trường mới. Đây chính là dấu hiệu cho thấy trẻ có sự linh hoạt cảm xúc và khả năng ổn định tâm lý tốt.

Bộ não non nớt của trẻ đang vận hành đúng theo bản năng sinh tồn: tìm kiếm sự kết nối và cảm giác thân thuộc để phát triển. Việc gọi người khác là “mẹ” không có nghĩa là thay thế mẹ thật, mà đơn giản chỉ là trẻ đang phản ứng theo cảm xúc hiện tại nơi có người lắng nghe, ôm ấp và chơi cùng mình.

Cha mẹ nên phản ứng thế nào?

Nếu rơi vào tình huống tương tự, cha mẹ đừng vội tủi thân hay sợ rằng con “không còn yêu mẹ”. Ngược lại, hãy mừng vì con có khả năng thích nghi tốt, ít căng thẳng khi xa mẹ – đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ tự tin, mạnh mẽ khi bước ra thế giới rộng lớn.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý:

- Chỉ nên để trẻ ở với người chăm sóc đáng tin cậy.

- Người trông cần có kỹ năng trò chuyện, phản hồi tích cực với trẻ.

- Chuẩn bị tâm lý trước khi tạm xa con: nói rõ “mẹ đi một lát sẽ quay lại”, gửi kèm món đồ con yêu thích để tạo cảm giác an toàn.

Một dòng tin nhắn tưởng chừng khiến mẹ "choáng váng" lại hé lộ điều đáng mừng: Con bạn đang phát triển đúng hướng. Khả năng thích nghi nhanh, ổn định cảm xúc, dễ hòa nhập sẽ là lợi thế suốt cuộc đời trẻ. Và miễn là trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương, thì… mẹ đi đâu 30 phút cũng không sao cả!