Grey D và Chillies tự làm poster, phong cách từ những năm “ơ kìa” khiến fan cười ngất

Tối 20/4, Grey D đã chính thức tung thông tin về sản phẩm trở lại của anh mang tên Đưa Em Về Nhà. Ca khúc vốn là bản demo từng được Grey D đăng tải nhiều năm trước, nhận về được đông đảo sự yêu thích của người hâm mộ. Mới đây, tại live concert Trên Những Đám Mây của Chillies, Grey D cũng đã trình diễn ca khúc này cùng với nhóm nhạc, đồng thời khẳng định về màn hợp tác giữa cả hai trong ca khúc Đưa Em Về Nhà.

Hài hước ở chỗ, Grey D than thở do gần ngày nghỉ lễ nên thiết kế đã… nghỉ lễ gần hết, không có ai thiết kế poster cho MV Đưa Em Về Nhà. Thế là Grey D đành tự cất công mò mẫm thiết kế, và thành quả là loạt poster với phong cách rất… "chúc ngày mới bình an" của các cô chú hay dùng trên MXH.

Bộ poster thời "ơ kìa"của Grey D và các thành viên Chillies.

Bộ poster “cây nhà lá vườn” của Grey D tự thiết kế đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ mạnh mẽ từ MXH. Ai cũng thích thú và cảm thấy hài hước trước sự “lầy lội” của Grey D, đồng thời sự chú ý dành cho sản phẩm Đưa Em Về Nhà qua đó cũng được tăng cao. Nhóm Chillies cũng lập tức chia sẻ lại bộ poster này.



Đưa Em Về Nhà khi lần đầu tiên được diễn live bởi Chillies và Grey D đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả có mặt xem trực tiếp lẫn netizen. Với phần điệp khúc bắt tai: “Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà…”, ca khúc hứa hẹn sẽ là bản hit tiếp theo của Grey D và cả Chillies.