Google Search phơi bày sự thật: 7/10 từ khóa là "Bão", người Việt đã trải qua một năm 2025 khắc nghiệt đến mức nào?

Mới đây, Google đã công bố báo cáo Year in Search 2025 - bản tổng kết thường niên phản ánh chân dung những mối quan tâm lớn nhất của người Việt trong suốt năm qua. Tại đây, bức tranh toàn cảnh về xu hướng tìm kiếm năm 2025 của Google không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà là hồi chuông cảnh báo đầy ám ảnh về một năm thiên tai chưa từng có.



Các thông tin về bão chiếm trọn các xu hướng tìm kiếm của người Việt Nam trong năm 2025

Nhìn vào danh sách 10 từ khóa nổi bật nhất ở hạng mục Tin tức, người ta dễ dàng nhận thấy một nghịch lý đau lòng. Dù tình yêu bóng đá vẫn đưa FIFA Club World Cup lên vị trí quán quân, nhưng ngay phía sau là bóng tối của thiên tai.

Năm 2025 có lẽ sẽ đi vào lịch sử khí tượng khi danh sách tìm kiếm bị "nhuộm đen" bởi từ khóa "Bão". Không phải một hay hai, mà có đến 7/10 vị trí thuộc về các thảm họa thiên nhiên. Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm 2025 Việt Nam đã đón nhận tổng cộng 15 cơn bão, trong đó có nhiều cơn bão lớn gây thiệt hại nặng nề cả người lẫn của.

Sự xuất hiện dày đặc của các cái tên như Bão Wipha, Bão cuồng phong Kajiki, hay Bão số 12 Fengsheng và Bão cuồng phong Kalmaegi phản ánh một thực tế khắc nghiệt: người Việt đã phải sống trong lo âu suốt 12 tháng qua. Việc các từ khóa này chiếm lĩnh từ vị trí số 2 đến tận cuối bảng xếp hạng cho thấy mức độ tàn phá và tần suất dồn dập của thiên tai.

Chưa hết, những cái tên như Bão Ragasa, Bão số 10, Bão số 11 nối đuôi nhau xuất hiện như những vết sẹo chưa kịp lành của một năm đầy biến động.

Bão Wipha gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung

Người dân không chỉ tìm kiếm tin tức vì tò mò, họ tìm kiếm đường đi của bão, tìm kiếm hy vọng và giải pháp ứng phó để bảo vệ tính mạng, tài sản trước sự nổi giận của mẹ thiên nhiên.

Khép lại năm 2025, bảng xếp hạng của Google để lại một thông điệp mạnh mẽ hơn bất kỳ báo cáo khoa học nào về biến đổi khí hậu. Khi 70% mối quan tâm hàng đầu của một quốc gia là về bão lũ, đó là lúc chúng ta phải thừa nhận rằng môi trường sống đang thay đổi khốc liệt. Xu hướng tìm kiếm này không chỉ gói gọn trong năm 2025 mà rất có thể sẽ là sự chuẩn bị tâm thế cho những thách thức môi trường trong tương lai, buộc mỗi người dân phải chủ động hơn trong kỹ năng thích ứng và sinh tồn.