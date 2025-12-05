2 loại giấy tờ đang được tích hợp trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Ngày 3 - 4/12, tại Đại học Kinh tế TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp định hướng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ về chuyển đổi số, khai thác dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết sau ba năm triển khai Quyết định 131/QĐ-TTg, chuyển đổi số trong giáo dục đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia ở các cấp học cơ bản được hoàn thiện; các nền tảng như học bạ số, văn bằng số đang được triển khai mạnh mẽ và tiến tới tích hợp với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Thứ trưởng đánh giá quá trình đổi mới vẫn đối mặt nhiều khó khăn: hạ tầng công nghệ giữa các địa phương chưa đồng đều, năng lực số của giáo viên, cán bộ quản lý còn hạn chế; sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu về an toàn và thống nhất trong triển khai.

Ông cho biết Bộ GDĐT tổ chức hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến chuyên gia và cơ sở giáo dục để tham mưu Chính phủ xây dựng giải pháp cho giai đoạn 2026–2030, hướng tới một hệ sinh thái số đồng bộ, lấy dữ liệu làm trung tâm và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Hơn 91% học sinh tiểu học, 50% học sinh trung học đã sử dụng học bạ số

Theo ông Nguyễn Thế Sơn - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đến cuối năm học 2024 - 2025, 91,6% học sinh tiểu học và 50,5% học sinh trung học đã sử dụng học bạ số.

Nhiều địa phương đã tích hợp dữ liệu học bạ số với ứng dụng VNeID phục vụ tuyển sinh, chuyển trường và các thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó các nền tảng quản trị LMS, VnEdu, SMAS được triển khai rộng rãi, thúc đẩy quản lý số, thanh toán không tiền mặt, dạy học và sinh hoạt chuyên môn trực tuyến.

Hàng ngàn học liệu số cũng được đưa lên nền tảng "Bình dân học vụ số", tạo điều kiện để giáo viên và học sinh khai thác thuận lợi hơn. Việc thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) từ tháng 12-2025 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho triển khai đại trà.

Tuy nhiên nguy cơ "khoảng cách số" giữa các vùng miền và sự thiếu đồng bộ về hạ tầng, thiết bị vẫn là những thách thức cần sớm khắc phục.

Học bạ số và văn bằng số đang được tích hợp dần trên nền tảng VNeID

Ông Tô Hồng Nam - Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết giai đoạn 2022 - 2025, chuyển đổi số giáo dục đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Giáo dục phổ thông hoàn thành 10/19 mục tiêu, giáo dục đại học hoàn thành trước hạn 4/13 mục tiêu và cơ bản đạt 6/13 mục tiêu.

Một số cơ sở dữ liệu trọng tâm như học bạ số và văn bằng số đang được tích hợp dần trên nền tảng VNeID, tạo thuận lợi cho người học, giảm thủ tục hành chính.

Ngành giáo dục đặt mục tiêu số hóa văn bằng của những người sinh năm 1970 trở về sau. Việc số hóa văn bằng là bước tiến quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế gian lận và tạo cơ sở kết nối với dữ liệu dân cư quốc gia.

Tuy vậy, ngành vẫn đối mặt với nhiều hạn chế: hạ tầng công nghệ không đồng đều, thiếu kinh phí và nhân lực chuyên trách; năng lực số của giáo viên, học sinh còn chênh lệch; và chưa có nền tảng học tập dùng chung trên phạm vi toàn quốc. Những yếu tố này khiến tiến độ số hóa chưa đồng bộ giữa các địa phương.

Ông Nam cho biết giai đoạn 2026 - 2030, Bộ GDĐT ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đồng thời phát triển các nền tảng học tập, quản lý giáo dục thống nhất toàn quốc. Ông cũng đề xuất tăng đầu tư hạ tầng số, đảm bảo an toàn thông tin, mở rộng Internet cho giáo dục và thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao vào ngành.