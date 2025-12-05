Apple Music Replay 2025 khởi động: Người dùng Việt háo hức khoe “gu” nghe nhạc suốt một năm

Trong tuần đầu tiên của tháng 11/2025, Apple chính thức mở màn mùa tổng kết âm nhạc với Apple Music Replay 2025. Việc tung ra Replay sớm được xem như động thái chủ động của Apple nhằm thu hút sự chú ý trong thời điểm các nền tảng âm nhạc đồng loạt chuẩn bị công bố số liệu thống kê.

Khác với những mùa trước, toàn bộ bản tổng kết của năm nay được Apple tích hợp trực tiếp ngay trong ứng dụng Apple Music.

Điều này giúp người dùng truy cập nhanh mọi số liệu mà không cần mở thêm website. Giao diện được thiết kế lại theo hướng trực quan hơn, nổi bật bằng các thẻ màu sắc và biểu đồ dễ đọc, mang phong cách gần với ngôn ngữ thiết kế của iOS 19.

Replay 2025 mang đến hệ thống thống kê đa dạng: Danh sách nghệ sĩ lần đầu xuất hiện trong thư viện nghe của từng người, nghệ sĩ được phát nhiều nhất, thể loại ưa thích, toàn bộ thời lượng nghe,... Loạt dữ liệu này không chỉ mang tính tổng kết mà còn cho thấy sự thay đổi về thị hiếu, tâm trạng và thói quen nghe nhạc của mỗi cá nhân.

Một điểm nhấn khác là khả năng tạo và chia sẻ video highlight reel được Apple đầu tư kỹ lưỡng hơn. Video tự động tổng hợp các khoảnh khắc âm nhạc của người dùng trong năm, tối ưu cho Instagram Reels, TikTok và Shorts. Đây cũng là lý do khiến mạng xã hội Việt nhanh chóng “rần rần” khoe gu nghe nhạc ngay từ những ngày đầu Replay ra mắt.

Trong bối cảnh các nền tảng âm nhạc đều đã bước vào cuộc đua tổng kết cuối năm, Apple Music Replay 2025 xuất hiện như bước mở màn cho mùa thống kê sôi động. Trước đó, YouTube Music đã sớm tung số liệu 2025 kèm bản tổng kết riêng cho toàn bộ video đã xem.

Không chỉ nhắm đến người dùng phổ thông, Apple còn ra mắt bản Replay dành riêng cho nghệ sĩ. Công cụ này hiển thị số liệu tăng trưởng người nghe, mức độ phổ biến theo từng thị trường, các bài hát nổi bật nhất và hiệu suất tổng thể trong năm. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ nghệ sĩ của Apple, đối trọng với Spotify for Artists.

Người dùng có thể truy cập Replay trực tiếp trên trang chủ của Apple Music hoặc thông qua địa chỉ replay.music.apple.com.