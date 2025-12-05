Lộ diện những bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ProFest: “Chân Dung Chuẩn Dân Chuyên” của vivo

Các tác phẩm chiến thắng một lần nữa khẳng định thông điệp: Ai cũng có thể trở thành "dân chuyên", chỉ với tinh thần sáng tạo và một chiếc vivo V60 5G sở hữu hệ thống camera chuẩn ZEISS.

Với chủ đề mở về nhiếp ảnh chân dung, ProFest tạo nên không gian sáng tạo tự do, nơi mỗi người tham gia có thể lựa chọn phong cách, nội dung thể hiện theo dấu ấn cá nhân. Sự đa dạng trong cảm hứng từ trẻ trung, hiện đại đến văn hóa truyền thống đã biến cuộc thi trở thành một "bức tranh đa sắc màu", phản ánh những câu chuyện chân dung rất riêng của cộng đồng sáng tạo.

Giải đặc biệt ghi dấu tinh thần "chuẩn dân chuyên"

Giải Đặc Biệt thuộc về tác phẩm của Nguyễn Thanh Tuấn, với bộ ảnh mang tinh thần trẻ trung: "Một ngày nắng, một nụ cười và một chút tự do". Những khoảnh khắc đời thường được tái hiện rực rỡ, sắc nét nhờ khả năng chụp đa tiêu cự như 35 50 hay 85mm, dễ sử dụng và độ chi tiết ấn tượng từ vivo V60 5G. Bộ ảnh được chụp với bối cảnh Metro TP.HCM, cầu Ba Son, thông qua hệ thống camera của vivo V60 5G, từng chi tiết được ghi lại sắc nét, độ sâu trường ảnh tách chủ thể vừa phải, tạo nên cảm giác dịu nhẹ đúng chất chân dung đời thường.

"Một ngày nắng, một nụ cười và một chút tự do" và tất cả được vivo V60 5G bắt trọn

Đây cũng là thông điệp tác giả muốn nhắn gửi rằng tuổi trẻ không cần gượng ép, chỉ cần sống trọn từng khoảnh khắc. Bộ ảnh này là minh chứng rõ nét rằng không cần là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chỉ cần một bộ trang phục phù hợp, tinh thần thoải mái và nụ cười rạng rỡ, bạn vẫn có thể tạo nên những bức chân dung đầy cảm xúc.

Nét đẹp truyền thống Việt qua ống kính hiện đại

Không chỉ có sự trẻ trung, ProFest còn ghi nhận những tác phẩm mang đậm tính văn hóa tôn vinh nét đẹp Việt. Tác giả Trần Phương chọn hình ảnh áo tứ thân kết hợp cùng nón quai thao, phác họa vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển của người phụ nữ Việt. Màu vải nâu, khăn vấn và chuyển động của tà áo được máy tái tạo rất tự nhiên, giữ được sắc thái trầm ấm.

Tiêu cự 85mm được ưa chuộng khi thực hiện các tác phẩm chụp chân dung

Tác giả Halo Nguyễn hay Uyên Hà lại kể câu chuyện của tà áo dài thướt tha đưa người xem trở về những giá trị truyền thống trong khung cảnh dịu dàng. Ống kính ZEISS của vivo V60 5G giúp giữ lại đường nét gương mặt, chất vải và ánh sáng đổ lên chủ thể một cách tinh tế.

Những bộ ảnh này cho thấy vivo V60 5G không chỉ mạnh về độ sắc nét mà còn tái hiện màu da, chất liệu và không khí tổng thể rất hài hòa – một yếu tố quan trọng với ảnh chân dung.

ProFest không chỉ là một cuộc thi ảnh, mà còn là lời mời cộng đồng khám phá thế mạnh sáng tạo ngay từ chiếc smartphone vốn luôn có sẵn. Với vivo V60 5G, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn nhiều tiêu cự, chụp nhanh – bắt nét tốt – dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới lẫn người đã quen chụp.

Thông điệp xuyên suốt của cuộc thi "Ai cũng có thể trở thành những dân chuyên" đã được chứng minh rõ ràng qua các bài dự thi và tác phẩm thắng giải. Mỗi bức ảnh là một góc nhìn riêng, nhưng đều chung một điều chỉ cần cảm hứng, bạn hoàn toàn có thể tạo nên những bức chân dung đẹp và đậm chất "dân chuyên". Với ProFest, vivo mong muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo đến cộng đồng, khuyến khích người dùng trải nghiệm nghệ thuật nhiếp ảnh ngay từ smartphone quen thuộc của mình.

Tìm hiểu về vivo V60 5G tại: https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-v60-12gb-512gb