Google Dịch khắc phục điểm yếu lớn nhất, tung tính năng người dùng mong chờ suốt nhiều năm

Cộng đồng công nghệ vừa phát hiện những manh mối thú vị trong mã nguồn bản cập nhật Android mới nhất của Google Dịch, hé lộ một tính năng mang tính bước ngoặt. Cụ thể, Google đang âm thầm thử nghiệm nút chức năng cho phép hiển thị các bản dịch thay thế.

Khi kích hoạt, ứng dụng sẽ đề xuất nhiều phương án chuyển ngữ khác nhau cho cùng một câu gốc, thay vì chỉ đưa ra một đáp án duy nhất như hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có quyền kiểm soát cao hơn đối với nội dung mình muốn truyền tải, đảm bảo độ chính xác không chỉ về nghĩa đen mà còn về cảm xúc và thái độ trong câu văn.

Sự bổ sung này được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái AI mà Google đang xây dựng. Trước đó, các mô hình AI như Gemini đã chứng minh khả năng hiểu ngữ cảnh vượt trội, và giờ đây sức mạnh đó đang được đưa vào Google Dịch để xử lý các vấn đề ngôn ngữ tinh tế.

Ví dụ, cùng một câu hỏi thăm nhưng dùng cho bạn bè sẽ khác hoàn toàn với đối tác kinh doanh; tính năng mới sẽ giúp người dùng nhận diện và lựa chọn chính xác giữa các phong cách này, loại bỏ sự ngượng ngùng khi giao tiếp sai ngôi thứ hoặc văn phong ở các ngôn ngữ khó như tiếng Nhật, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Giới chuyên môn nhận định nếu được triển khai rộng rãi, đây sẽ là bản nâng cấp quan trọng nhất của Google Dịch trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Nó đánh dấu sự chuyển mình từ việc dịch từ-sang-từ sang dịch theo ý hiểu và ngữ cảnh thực tế. Dù Google vẫn chưa công bố lộ trình phát hành cụ thể, nhưng sự xuất hiện của các đoạn mã trong phiên bản chính thức cho thấy ngày người dùng được trải nghiệm tính năng này không còn xa.

Động thái này cho thấy Google đang nỗ lực biến Google Dịch từ một cuốn từ điển điện tử đơn thuần thành một trợ lý ngôn ngữ thông minh, có khả năng tương tác và hiểu sâu ngữ cảnh nhờ AI. Mặc dù hiện tại tính năng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ và chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng đây chắc chắn là bản cập nhật đáng mong chờ nhất trong nhiều năm qua, giải quyết triệt để sự gò bó vốn tồn tại lâu nay trên nền tảng này.