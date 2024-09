Là cái tên cực nóng khi công bố tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), SOOBIN trở thành hiện tượng trong đội hình các anh trai khi liên tục gặt hái các thành tích, sân khấu với chất lượng và sự chú ý cực khủng tăng lên theo từng vòng công diễn.

SOOBIN thu về một lượng fan hùng hậu chỉ qua một nửa chặng đường của cuộc thi

Chỉ sau nửa đầu của ATVNCG, SOOBIN đã trở thành một gương mặt đắt giá và thu về một lực lượng fan mới ủng hộ hùng hậu. Và không ngần ngại khi có thể khẳng định đến lúc này, SOOBIN chính là Anh Tài nổi bật số 1 của chương trình!

SOOBIN - “hoàng tử” all-rounder, ca hát - vũ đạo - làm nhạc đều giỏi!

Khán giả ai cũng biết rằng Hoàng tử Ballad SOOBIN sở hữu chất giọng và kỹ năng biểu diễn trên sân khấu cực khủng. Trước khi tham dự ATVNCG, SOOBIN đã là một trong những nghệ sĩ Vpop hàng đầu với “gia tài” các bản hit đồ sộ. SOOBIN đã là một trong những trường hợp không dễ gặp của làng nhạc Việt: SOOBIN vừa có thể là một chàng “Hoàng tử ballad” với chất giọng cao vút, trình diễn các bản tình ca đầy ngọt ngào và rung động chuẩn vocalist. Bên cạnh đó, SOOBIN lại vừa có thể là một “performer” đỉnh cao với thần thái sân khấu và vũ đạo cực kì hút hồn.

Anh trai thực lực được gọi là Hoàng tử Ballad Việt một thời

Ở mảng ballad, SOOBIN có bản tình ca được xếp vào hàng “quốc dân” Phía Sau Một Cô Gái với hơn 250 triệu view trên YouTube cho bản audio tính đến thời điểm hiện tại. Loạt các bản ballad do SOOBIN thể hiện đều “chạm” đến cảm xúc của khán giả như Đi Để Trở Về, Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy,... tất cả mang đến cho SOOBIN danh hiệu là 1 trong các “Hoàng tử Ballad” của Vpop, đủ thấy sức hút mãnh liệt của nam ca sĩ với dòng nhạc này ra sao.

Đáng chú ý, khi chính thức đầu quân về SpaceSpeakers Group, SOOBIN có màn “lột xác” từ chàng hoàng tử ballad thành “play boy” (dân chơi), ra mắt E.P The Playah với phần hình ảnh lẫn âm nhạc lột xác hoàn toàn. SOOBIN tiếp tục gặt hái thành công với BlackJack, Trò Chơi, Beautiful Monster,... và đỉnh cao nhất chính là Tháng Năm, phần trình diễn đặc biệt kết hợp với “phù thủy âm nhạc” SlimV. Kể từ đây, cặp bài trùng SOOBIN - SlimV cũng chính thức ra đời, tương tự với bộ đôi Binz - Touliver trước đó của SpaceSpeakers. Cả SOOBIN và SlimV đều có nền tảng từ âm nhạc hàn lâm, phát triển cùng với nhạc điện tử, nên đã có những cú bắt tay thực sự tâm đắc.

SOOBIN và cú "lột xác" khi chuyển mình thành "play boy" cùng SpaceSpeakers

Còn nhớ trước khi tham dự show, SOOBIN trải qua 1 thời gian khá dài lúng túng, mất định hướng với các sản phẩm âm nhạc không bùng nổ như kỳ vọng kể từ sau “hiện tượng” Tháng Năm và E.P Playah quá thành công. Album BẬT NÓ LÊN cùng loạt các MV trong album thể hiện một SOOBIN thực sự loay hoay. Anh chàng từng chật vật tìm kiếm định hướng trong âm nhạc vài tháng trước lại giữ vững phong độ và vươn lên trở thành một ngôi sao ấn tượng đến như vậy. Bởi dù tài năng, có phong cách riêng cùng thái độ làm việc chăm chỉ nhưng sự nỗ lực và cố gắng của anh chàng gần như không được công chúng thực sự để ý và ủng hộ cho đến show ATVNCG.

Và cũng là đoạn loay hoay của anh trai để tìm được hướng đi cho mình

Tuy nhiên, “phong độ là nhất thời - đẳng cấp là mãi mãi”, SOOBIN có nội lực tiềm tàng khổng lồ cộng với tài năng nghệ thuật thuần túy, sự kính nghiệp,... tất cả chỉ cần một “chất xúc tác” - mà ở đây là show ATVNCG - để thổi bùng mọi thứ!

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: sân chơi này là của SOOBIN!

Từ vòng Concert đầu tiên cho đến đến 2 Công diễn vừa qua, SOOBIN vẫn đang là cái tên "tạo nhiệt" rất tốt. Đầu tiên là sân khấu solo Giá Như hay sân khấu nhóm trình diễn Nước Hoa cùng các Nam Thần Rực Lửa. SOOBIN tiếp tục gây “sốt” một lần nữa với màn trình diễn Trống Cơm kết hợp với nhạc điện tử cùng sự đồng hành của NSND Tự Long và Cường Seven, và gần nhất, là sân khấu vocal Chợt Nghe Bước Em Về cùng Liên Minh Tinh Tú. Tuy vậy, anh tài không chỉ gói gọn khả năng của mình trong mảng vocal như một anh tài chỉ biết hát mà thực sự dấn thân thử sức mọi concept và sân khấu.

Sân khấu cực "nghệ" của SOOBIN với cát rơi gây bão

Đầu tiên, hot nhất phải kể đến màn live "thần sầu" ca khúc Giá Như của SOOBIN. Nam ca sĩ gốc Hà Nội phô diễn nốt cao thương hiệu, vocal tràn đầy cảm xúc kết hợp với phần thể hiện vũ đạo solo bùng nổ. Hơn hết, phần trình diễn solo của anh chàng còn được dàn dựng thêm hiệu ứng cát rơi, ngay lập tức gây bão truyền thông, tạo nên một làn sóng bàn tán về sân khấu cực “nghệ” của anh chàng.

SOOBIN từng thổ lộ tiết mục mở màn này gần như là một trong những sân khấu để đời trong cuộc đời làm nghệ thuật của anh: “Trong cuộc đời của một nghệ sĩ rất hiếm có được những khoảnh khắc thăng hoa như thế và tôi rất may mắn khi được trải nghiệm nó 2 lần: Đấy là màn trình diễn tại KOSMIK và tiết mục Giá Như tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tôi rất tâm đắc với tiết mục này và nó thật sự là một dấu ấn trong sự nghiệp mà tôi sẽ luôn tự hào.”

Sân khấu tựa idol của SOOBIN cùng các anh trai

Từ sân khấu solo lại chuyển sang sân khấu nhóm “chấn động” khi kết hợp thành nhóm để cùng trình diễn ca khúc Nước Hoa cùng Kay Trần, Kiên Ứng và Cường Seven, SOOBIN cũng được ví như hoá thân thành một idol Kpop thực thụ. Sân khấu Nước Hoa với phần phối khí sôi động, hiện đại, vũ đạo cuốn hút và thần thái tựa nam thần của 4 anh tài đã trở thành một trong những màn trình diễn viral bậc nhất trên MXH. Khán giả nhận xét, tổ hợp SOOBIN - Kay Trần - Cường Seven - Kiên Ứng y như nhóm nhạc nam ngoài đời, vai trò và line hát được phân chia rõ ràng. Trong đó, SOOBIN tựa như giọng ca chính, Kay Trần đảm nhiệm phần visual trong khi bộ đôi Cường Seven - Kiên Ứng đảm nhận rap và dance.

Sau sân khấu này, anh tài ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân của các anh tài với 1190 điểm. Trên nền tảng Youtube, tính đến ngày 13/8, sân khấu solo Giá Như của SOOBIN đạt hơn 2.2 triệu lượt xem, màn trình diễn nhóm Nước Hoa đạt hơn 1.4 triệu lượt xem và từng đạt hạng #18 trên bảng xếp hạng Top Trending ngay khi ra mắt.

Gây ấn tượng với sân khấu cover lại ca khúc của Noo Phước Thịnh

Thoả sức trình diễn kỹ năng vũ đạo cùng chơi đàn, hát live, trong Công diễn 2 gần nhất, SOOBIN trở về với dòng nhạc ballad quen thuộc với Chợt Nghe Bước Em Về và cover ca khúc nổi tiếng của Noo Phước Thịnh - Những Kẻ Mộng Mơ. Với concept xoay quanh các nhân vật trong tiệm đồ chơi Tinh Tú, chàng Hoàng tử SOOBIN khiến fan mê mẩn với hình ảnh chàng trai hát ballad thuần tuý, thể hiện những nốt cao “kịch trần", lần nữa khẳng định bản lĩnh và phong độ của anh tài trong các màn dự thi: Chỉ có tốt hơn chứ không có tốt nhất!

“Khi màn trình diễn đầu tiên lên sóng và được mọi người yêu thích - vừa là niềm vui mà cũng vừa là áp lực… Và điều tôi lo sợ nhất chính là mình không đáp ứng được những lời khen ngợi và kỳ vọng mà khán giả dành cho mình.” - SOOBIN chia sẻ.

SOOBIN và những điều chưa-bao-giờ làm trước đó, nhưng đến ATVNCG lại gây sửng sốt vì làm quá tốt!

Nếu như nói mãi về khả năng hát và trình diễn thì vòng Concert và Công diễn 2 tuy bùng nổ nhưng cũng không gây quá nhiều ngạc nhiên, bởi lẽ đó là những điều SOOBIN đều làm được từ trước đến nay. Phải nói đến “siêu sân khấu” Trống Cơm của Công diễn 1, sự xuất chúng của SOOBIN mới thể hiện rõ nét!

SOOBIN chơi đàn bầu thần sầu trên sân khấu Trống Cơm

Giữa trang phục truyền thống áo dài khăn đóng, những điệu hò của dân ca Bắc bộ, tiếng trống cơm, SOOBIN chơi đàn bầu trên nền nhạc điện tử đầy mới lạ, bắt tai và đầy tự hào là một trong những khoảnh khắc chiếm sóng nhất sau tập Công diễn 1. Ngoài ra, phần rap của APJ và lời hát mới của Soobin và Itscharles cũng được thêm vào bản phối mới của Trống Cơm.

Tưởng chừng như sẽ khó có thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Giá Như và Nước Hoa từ vòng Concert, SOOBIN mang đến phần trình diễn mãn nhãn từ hình ảnh đến âm thanh với bài thi ở Công diễn 1 như khẳng định điều ngược lại. Từ khoảnh khắc anh chàng thể hiện giọng hát đến bật những nốt đàn bầu điệu nghệ trên sân khấu khiến Trống Cơm ngay lập tức soán ngôi Nước Hoa.

Hình ảnh chơi đàn bầu từ thời còn bé của anh chàng cũng ngay lập tức gây "bão"

Anh chàng tạo ra chuỗi hit trên các sân khấu mà mình tham gia, xếp top đầu các màn trình diễn được bàn tán nhiều và yêu thích nhất sau khi phát sóng. Hình ảnh anh tài từng theo bố chơi đàn bầu từ khi còn nhỏ cũng được cả fan lẫn chương trình “đào" lên và liên tục chia sẻ, tạo thành một trong những điểm nhấn khó quên cho nam ca sĩ.

Trống Cơm đã trở thành sân khấu nhóm có lượt view khủng bậc nhất show ATVNCG với hơn 4.1 triệu view cùng vị trí #1 dẫn đầu Top Trending trên nền tảng Youtube cùng hàng loạt lượt bình luận và ủng hộ sôi nổi trên mạng xã hội. Đến hiện tại dù đã sang Công diễn 2, song Trống Cơm vẫn có độ thảo luận cực cao.

Đội hình Trống Cơm "nghìn máu" với Tự Long, SOOBIN và Cường Seven

Để có được sân khấu Trống Cơm viral như vậy, một phần cũng nhờ anh tài SOOBIN khi mời được NSND Tự Long về đội của mình. Một khán giả đưa ra phân tích được nhiều cư dân mạng đồng lòng: "Thực sự rất ấn tượng với sự lễ phép và kiên định của SOOBIN. Lúc thuyết phục chú Tự Long đầu tiên đã nói rõ quan điểm và mong muốn của mình, chú vào đội thì sẽ có thể đạt được những gì, rất rõ ràng nhưng vẫn lễ phép lịch sự. Sau đó để chú có thời gian suy nghĩ, không thúc ép nhưng vẫn hướng về chú, không đi hỏi thêm thành viên nào khác. Đoạn được chọn thì thật sự vỡ oà, có thể cảm giác được SOOBIN đang nín thở luôn ấy.”

Khán giả nhận ra SOOBIN ngày càng khẳng định bản thân không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một chàng trai có chính kiến, kiên định, rất cầu thị, bộc lộ hết tất cả tài năng sân khấu lẫn kỹ năng mềm sau sân khấu, mang về thêm một lượng người hâm mộ mới không hề ít. Trên sân khấu và dưới sân khấu, thực sự là một “của hiếm” của show Anh Trai và cả làng nhạc Việt!

SOOBIN được khen ngợi khi mời được Tự Long về nhóm

Chú Tự Long thật sự đã phải đắn đo và lo lắng về sức khỏe đáp ứng cho lịch trình tập luyện của đội Trống Cơm, chính vì thế, sự quyết tâm và hết mình của SOOBIN dù phải ra Hà Nội để tập luyện đã khiến chú Tự Long gật đầu, Cường Seven thậm chí còn cảm thấy thiêng liêng mỗi khi xem lại phân đoạn “chiêu mộ" này.

“Mình cũng thích cách SOOBIN đến xin lỗi các thành viên nhóm còn lại ngay sau đó, rất hiểu chuyện luôn. Thật sự thấy được tâm huyết và sự quyết tâm phải có được chú Long trong đội của SOOBIN, và mình nghĩ chú Long cũng thấy được điều đó và đã quyết định chọn đánh đổi dù không hề dễ dàng với chú!" - Khán giả bình luận.

SOOBIN xứng đáng được đặt ở vị trí cao hơn

Như vậy, có thể thấy được anh tài đang thực sự tận hưởng và đầu tư để được thoả với đam mê nghệ thuật của chính mình trong xuyên suốt các vòng thi của ATVNCG. Không chỉ là trên sân khấu, SOOBIN tỏa sáng và chín muồi thực sự từ kỹ năng lẫn những khoảnh khắc hậu trường khi giao lưu cùng các anh trai. Khi được xem anh tài chia sẻ và giao lưu trong Hội Thao cùng các anh trai, khán giả mới nhận ra đằng sau người nghệ sĩ “ngầu đét" bao nhiêu năm qua lại là một chàng trai hài hước, ấm áp và dễ gần đến thế.

Một hình ảnh SOOBIN rất tinh nghịch chỉ có thể nhìn thấy ở chương trình

Chia sẻ về những điều sắp tới trong hành trình của chính mình, SOOBIN cho biết: “Những người biết thì đã biết, những người trân trọng những gì mình làm - họ vẫn luôn ở đấy và nghĩ mình ở một vị thế nào đấy. Cũng sẽ có những cảm thấy lâu rồi SOOBIN không có hit, hay lâu rồi không thấy SOOBIN hoạt động sôi nổi, họ đặt dấu hỏi. Và tôi biết chuyện đó.

Nhưng với SOOBIN thì câu chuyện về sự nghiệp âm nhạc nó… có thể kiếm được tiền, có thể nuôi sống được bản thân là một chuyện, nhưng với sự nghiệp - có thể thấy hạnh phúc với nó không thì lại là chuyện khác.”

Khán giả được xem SOOBIN từ những khoảnh khắc khí thế cùng các anh trai

Trước khi đến với chương trình, quả thật, chàng trai nổi tiếng ở địa hạt ballad Việt Nam từng loay hoay khi thay đổi định hướng âm nhạc vì muốn khám phá cũng như thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực và dòng nhạc khác nhau. Dạo chơi ở EDM, Citypop,... Hoàng tử Ballad trở lại với sở trường nhạc nhẹ nhưng vẫn không tài nào bật lên được. Nếu không có ATVNCG, công chúng có lẽ sẽ mất đi cơ hội được chiêm ngưỡng một tài năng đặc biệt như SOOBIN.

Đồng hành cùng các anh tài lâu năm trong nghề, SOOBIN cũng từng tranh thủ xin lời khuyên: “Nghe các anh nói về quãng đời làm nghề mà tôi thấy rằng mình mới chỉ đi được ½ quãng đường thôi, còn ½ quãng đường làm nghề phía trước nữa. Nếu có một lúc nào đó tôi cảm thấy chán nản, tôi sẽ nghĩ về những lúc như thế này để mà cố gắng.”

...cho đến những giọt nước mắt

Ở các vòng Công diễn tiếp theo, dù chưa biết SOOBIN sẽ biểu diễn tiết mục gì nhưng các khán giả đã sẵn sàng xem anh chàng “bung" các kỹ năng mới mẻ hay thậm chí sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ mà đến khán giả còn chưa kịp tưởng tượng ra. Và rõ ràng, kết thúc ATVNCG dù ở vị thế như thế nào, SOOBIN đã thực sự thuyết phục được số đông khán giả đại chúng về tài năng thực thụ cùng niềm đam mê cháy bỏng trong âm nhạc lớn ra sao.

Trước ATVNCG, SOOBIN đã là một ngôi sao lớn của làng nhạc Việt, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng, sau khi “trui rèn” qua ATVNCG, SOOBIN được ví như được “cường hóa”, trở thành một “chiến binh full giáp” với mọi tinh hoa đều được phát tiết, đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau chương trình, một sản phẩm bùng nổ chắc chắn sẽ đủ để đưa SOOBIN lên một tầm cao mới mà anh hoàn toàn xứng đáng có được với những gì đã miệt mài cống hiến!