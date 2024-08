SOOBIN xứng đáng với những lời tán dương

NSND Tự Long dành nhiều lời khen ngợi cho SOOBIN

Khi xuất hiện trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", cái tên SOOBIN đặc biệt thu hút sự chú ý. Vốn là cái tên được khán giả yêu mến từ trước nhưng SOOBIN gần như im hơi lặng tiếng sau một thời gian dài.

Khi khán giả lo lắng cho SOOBIN khi thị trường nhạc Việt xuất hiện nhiều gương mặt tài năng, mới hơn, trẻ hơn. Thế nên, khi xuất hiện ở một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, khán giả cũng "soi" SOOBIN nhiều hơn với nhiều cảm xúc mong đợi.



Nếu chỉ xem những bản phát sóng trên sóng truyền hình, hẳn khán giả sẽ không thấy được một SOOBIN tài năng thế nào. Nếu xem bản quay được phát trên YouTube gần như trọn vẹn, hẳn bất cứ ai cũng phải thừa nhận "SOOBIN xứng đáng có cơ hội trở thành ngôi sao lần nữa bởi tài năng và đam mê của anh với âm nhạc".

Ca sĩ Đăng Khôi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho SOOBIN. "SOOBIN làm hết tất cả mọi thứ. Cùng phân tích, cùng đưa ra ý tưởng, thậm chí dựng bè luôn" - Đăng Khôi nói.

Cũng giống như Jun Phạm và Đăng Khôi, Thanh Duy rất ngưỡng mộ SOOBIN. "Đây là lần đầu tiên được làm việc với SOOBIN. Duy thấy được năng lượng làm việc của SOOBIN rất đáng trân trọng. Bởi vì SOOBIN giỏi nhưng lại rất khiêm tốn, SOOBIN không thể hiện là mình hơn người, SOOBIN luôn cho những người tham gia vào tiết mục đó khoảng không gian để họ có thể thể hiện khả năng của mình. Ví dụ như bài vocal, SOOBIN viết cả một đoạn melody rap và SOOBIN cùng với Duy song ca đoạn đó" - Thanh Duy cho biết.

SOOBIN xứng đáng với mọi lời tán dương

Chia sẻ về những vất vả của mình, SOOBIN nói rằng vì mong muốn của anh là sau này trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nên việc tham gia chương trình, được hỗ trợ mọi người như là cơ hội để anh rèn giũa bản thân.

"Mong muốn của em khi tham gia chương trình là em được đứng sau hỗ trợ mọi người. Tại vì tương lai về sau em muốn em là một nhà sản xuất âm nhạc thì đây cũng là cách để em training công việc đấy của em" - SOOBIN chia sẻ.

Nếu khán giả Việt biết rõ về vị trí của ca sĩ, nhạc sĩ thì một producer- nhà sản xuất âm nhạc Việt vẫn còn là một khái niệm mơ hồ. Thì ở "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024", khán giả có thế thấy được thế nào là làm nhạc đúng nghĩa. Với tài năng đó, những cái tên như SOOBIN, Kay Trần, Neko Lê, Bùi Công Nam,.. xứng đáng có được cơ hội nổi tiếng lần nữa.



Với nhiều người, SOOBIN chính là một chiến thần

Hẳn nhiên, những anh trai ở "Anh trai say hi" cũng xứng đáng với lời tán dương của khán giả bởi tài năng, sự năng nổ và đam mê. Tuy nhiên, lợi thế nổi bật của các anh trai ở "Anh trai say hi" chính là sức trẻ. Điều đó có nghĩa, muốn hay không thì cơ hội nổi tiếng của mỗi người cũng được đặt trong tay.