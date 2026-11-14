Giọt nước mắt tủi hờn của vợ KCM suốt 15 năm sống trong bóng tối

KCM đã giữ kín cuộc hôn nhân với vợ suốt 15 năm rồi mới công bố.

Nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc KCM đã ở bên bà xã Bang Ye Won từ năm 2011 và có 3 con, nhưng hoàn toàn giấu kín. Mãi đến năm 2026, anh mới công bố làm dân tình "ngã ngửa". Sau khi tổ chức đám cưới, KCM và vợ cùng các con đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, chia sẻ cuộc sống gia đình đầm ấm.

Trong chương trình The Return of Superman số mới nhất, KCM đã đưa cả gia đình đi hưởng tuần trăng mật ở Cebu, Philippines cùng ba đứa con của họ. Vợ anh đã háo hức từ lúc lên máy bay và tại nơi nghỉ, cả gia đình đã có một chuyến đi chơi thú vị với hoạt động lặn biển và dù lượn trên du thuyền.

Gia đình KCM cùng đi hưởng tuần trăng mật ở Cebu, Philippines. Ảnh: Newsen

Cô rất xúc động khi KCM trang trí giường bằng hoa hồng, thiên nga uyên ương. Trong tình huống phải chia thành 2 hoặc 3 giường riêng biệt, nam ca sĩ hỏi: “3 đứa trẻ không thể ngủ riêng được sao? Lần đầu tiên sau 9 tháng, chúng ta hãy ngủ chung một giường đi”. Bà xã liền đùa lại rằng KCM là đứa con thứ tư, khiến anh ngượng ngùng nói "Em đang nói gì vậy?".

Bang Ye Won chia sẻ: “Thật yên tâm khi thấy anh ấy chuẩn bị mọi thứ từ đầu đến cuối. Đúng như dự đoán, chồng tôi là người tuyệt vời nhất”. KCM cũng nói thêm: “Đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nó. Tôi thực sự cảm nhận được ý nghĩa của gia đình”. Con gái lớn Su Yeon là người đã đệm đàn trong đám cưới bố mẹ, nhận nhiệm vụ chăm sóc 2 em để bố mẹ có thời gian riêng tư. Cô bé 14 tuổi được bố xúc động khen: "Con gái chúng ta đã trưởng thành rồi".

Trong khi con gái lớn chăm sóc các em như một người mẹ, KCM và Bang Ye Won đã có một bữa ăn tại một quán cà phê xinh đẹp bên bờ biển. Cặp đôi cảm thấy hơi ngượng ngùng trong khoảng thời gian riêng tư mà họ đã mong chờ từ lâu và thậm chí ngay cả khi đang ăn, họ vẫn luôn nghĩ về các con. Vợ KCM còn cảm thấy như một giấc mơ.

Con gái lớn Su Yeon nhận nhiệm vụ chăm sóc 2 em để bố mẹ có thời gian riêng tư. Ảnh: Newsen

Cô rơi nước mắt khi hồi tưởng về quãng thời gian khó khăn, khi phải trốn tránh, không công khai mối quan hệ trước công chúng: “Chúng ta cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn. Khi anh đi nghĩa vụ quân sự và em mang thai Su Yeon một mình. Em còn non nớt và hoàn cảnh thật sự rất buồn. Tự mình giải quyết mọi việc, sống trốn tránh khiến em cảm thấy nặng nề. Em không muốn hối hận. Em muốn ngừng khóc, nhưng nghĩ về những chuyện đó lại khiến em rưng rưng nước mắt”.

KCM nhìn vợ với vẻ mặt thương cảm và trải lòng: “Những giọt nước mắt đó có lẽ là từ những năm tháng tươi đẹp đã qua, những chuyện buồn, những câu chuyện chưa kể, những lo lắng và những ký ức day dứt. Gặp em và cùng em trải qua khó khăn, giờ nhìn thấy em cười tươi và thư thái khiến anh thực sự cảm thấy có lỗi”.

Bang Ye Won vui vẻ nói: “Giờ thì cả 5 chúng ta đều hạnh phúc rồi. Em tự hỏi liệu ngày này có bao giờ đến không, nhưng việc tưởng tượng ra ngày này đã biến nó thành hiện thực. Giờ anh đang bảo vệ gia đình, em hy vọng mọi việc sẽ bớt khó khăn hơn một chút". KCM hạnh phúc đáp lại: “Anh cảm thấy mình đã sống cuộc đời này thật trọn vẹn”.

Vợ KCM rơi nước mắt tủi hờn khi nghĩ về những tháng ngày sống trong bóng tối. Ảnh: Newsen

KCM có tên thật là Kang Chang Mo, sinh năm 1982. Anh ra mắt làng nhạc Hàn Quốc vào năm 2003, nhanh chóng nổi tiếng với những ca khúc ballad da diết và giọng ca truyền cảm. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower... Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.

KCM chung sống cùng Bang Ye Won từ năm 2011 và đón con đầu lòng chào đời từ năm 2012 nhưng giữ kín cuộc hôn nhân trong nhiều năm. Đến năm 2021, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới nhỏ chỉ với người nhà do đại dịch COVID-19. Vào tháng 3 năm nay, anh bất công khai gia đình với người vợ tào khang và 3 con nhỏ. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chúc phúc cho nam ca sĩ.

Sau 15 năm gắn bó, KCM mới công khai vợ và tổ chức lễ cưới. Ảnh: Instagram

Trong quá khứ, cặp đôi chưa tổ chức đám cưới vì nhiều lý do như KCM phải nhập ngũ, kinh doanh thất bại, nợ nần ngập đầu. Ảnh: Instagram

Được biết, KCM đã cố gắng trả hết nợ rồi mới đăng ký kết hôn với vợ. Anh bộc bạch: “Chúng tôi đã khóc cùng nhau khi nộp đơn đăng ký kết hôn. Khi công khai chuyện kết hôn, tôi rất sợ. Tôi biết một số người sẽ sốc hoặc chỉ trích tôi vì đã giấu kín chuyện này quá lâu. Là người nổi tiếng nghĩa là sống nhờ tình yêu và sự chú ý của công chúng, và tôi phải từ bỏ tất cả những điều đó”. Ban đầu, vợ con khuyên KCM không nên công khai nhưng anh vẫn kiên quyết: “Tôi nói với họ, 'Chỉ cần có các con, thế là đủ rồi. Cho dù có mất tất cả mọi thứ khác, bố cũng sẽ ổn thôi'”.

Đến nay, nam ca sĩ và vợ đã có 3 con, 2 gái 1 trai. Ảnh: Instagram

Đến ngày 4/10 vừa qua, KCM và vợ mới tổ chức lễ cưới. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện ở tổ hợp kiến trúc đảo nổi Floating Island ở Sebitseom, quận Seocho, Seoul. Lễ cưới riêng tư được MC quốc dân Yoo Jae Suk chủ trì, quy tụ dàn khách mời đình đám như Kim Bum Soo, Kim Tae Woo (g.o.d), Bi Rain, K.Will, Lee Young Hyun, Yoo Oh Sung, Jea (Brown Eyed Girls), Sungjae (BTOB)...

Đám cưới diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy, cô dâu chú rể dù không còn trẻ vẫn cực kỳ rạng rỡ. Họ trao nhau lời thề nguyện trong sự chúc phúc của khách mời, không giấu được những giọt nước mắt xúc động trong lễ cưới đầy ý nghĩa, diễn ra sau 15 năm chung sống và có 3 con, gồm 2 gái 1 trai. Lễ cưới càng thêm ý nghĩa khi những người khách mời lên hát mừng, và chính chú rể KCM kết lại bằng bản tình ca anh hát dành riêng cho vợ, trong tiếng đàn do con gái lớn Su Yeon đệm.

KCM không giấu được những giọt nước mắt xúc động trong lễ cưới đầy ý nghĩa, diễn ra sau 15 năm chung sống và có 3 con. Ảnh: SPOTV news

Bà xã kém anh 9 tuổi, không phải người nổi tiếng. Ảnh: SPOTV news

Nguồn: Newsen



