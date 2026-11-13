KCM bị chủ nợ đòi tiền ráo riết, đẩy cả nhà đi làm công việc chân tay ở kho vận

Người thân có đôi lời nhắn nhủ tới KCM: “Nói không oán trách thì là nói dối”.

Sáng 13/11, tờ Sports Donga đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - KCM vừa cùng bà xã làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube của nữ ca sĩ Lee Ji Hye. Tại đây, KCM xót xa chia sẻ câu chuyện bà xã - Bang Ye Won từng cùng con gái đi làm thêm tại kho vận của Coupang trong thời gian anh nợ nần chồng chất.

Khi ấy, nam ca sĩ sinh năm 1982 từng đứng ra bảo lãnh cho 1 công việc kinh doanh và kết quả là anh phải gánh khoản nợ khổng lồ. “Tôi cứ nghĩ nếu 3 người cùng đứng ra bảo lãnh thì sẽ chịu trách nhiệm như nhau, nhưng sự thật không phải vậy. Khi nợ nần ập đến, tôi bị chủ nợ ráo riết đòi tiền”, KCM hối hận khi đưa ra quyết định bảo lãnh sai lầm.

Nam ngôi sao cho biết điều đáng sợ nhất trong khoảng thời gian bị chủ nợ đòi tiền chính là việc gia đình anh cũng bị lôi vào cuộc. KCM đến nay vẫn chưa hết rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian khốn đốn đó: “Chủ nợ gọi điện đe dọa và nhắc đến mẹ cũng như các chị gái của tôi nữa, điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tuyệt đối không thể để chủ nợ biết mình đã có vợ con”. Và cứ như vậy, anh đã âm thầm “cắn răng chịu đựng” suốt gần 15 năm trời.

Bà xã KCM - Bang Ye Won cũng đã “đồng cam cộng khổ”, cùng chồng vượt qua những khó khăn về tài chính. Cô thú thực: “Dù rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ tới việc chồng mình còn khổ tâm hơn nên tôi đã âm thầm chịu đựng”.

Đồng thời, Bang Ye Won xác nhận chuyện từng cùng con gái đi làm công việc chân tay ở kho vận của Coupang. Khi đó, con gái cô muốn mua tai nghe AirPods. Bang Ye Won đã bảo cô con gái rằng hãy tự ra ngoài kiếm tiền để mua món đồ.

KCM từng nợ nần chồng chất, để vợ con phải ra ngoài làm công việc chân tay kiếm từng đồng. Ảnh: Nate

“Tôi đã bảo con bé là ‘Mẹ con mình hãy tự kiếm tiền để mua món đồ đó nhé’. Tôi cũng muốn tranh thủ dạy cho con biết việc kiếm tiền vất vả như thế nào. Và rồi 2 mẹ con đã cùng nhau tới kho vận làm thêm”, vợ KCM nhớ lại mọi chuyện.

KCM cho biết, anh đã bật khóc khi biết vợ con phải ra ngoài kiếm tiền bằng công việc chân tay: “Tôi đã khóc 1 mình trong khoảng thời gian đó. Tôi tự nhủ cả đời này sẽ phải trân trọng và chăm lo cho bà xã hết mực”.

Khi được hỏi liệu có bao giờ oán trách chồng hay không, Bang Ye Won liền thú nhận: "Nói không oán trách thì là nói dối. Nhưng đó là cuộc sống do chính tôi lựa chọn”.

KCM cuối cùng cũng đã thanh toán hết nợ nần vào năm 2022. Đến nay, anh mới quyết định công khai sự tồn tại của vợ con với công chúng. KCM đã cố gắng giấu kín chuyện có con suốt 14 năm qua. KCM kín như bưng tới mức trong suốt hơn 1 thập kỷ, ngay cả fan ruột cũng tưởng nam ca sĩ này chưa được lên chức bố. Hóa ra nam ca sĩ che giấu vợ con trong thời gian dài do lo sợ chủ nợ sẽ gây phiền phức cho họ.

Sau khi giải quyết hết nợ nần, KCM mới có đủ dũng khí công khai vợ con. Ảnh: Naver

Phải tới thời gian gần đây, nam ngôi sao mới thừa nhận đã bí mật có con. Được biết, KCM đón con đầu lòng từ tận năm 2012 và con cả của anh đã lớn tướng ra dáng thiếu nữ rồi. Sau khi tự xác nhận đã lên chức bố, KCM còn cởi mở để lộ luôn chuyện mình có hẳn 3 người con. Theo đó, KCM chào đón con gái thứ 2 hồi năm 2022 vào thời điểm nam ca sĩ đang tích cực tham gia quảng bá với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe. Và tới cuối năm ngoái, anh cùng bà xã hạnh phúc đón chào thêm 1 bé trai, đến nay vợ chồng anh đã có “đủ nếp đủ tẻ”.

Anh cũng quyết không để lộ diện mạo bà xã suốt nhiều năm qua. Và cũng phải tới năm nay, KCM mới chính thức công khai dung mạo vợ yêu.

Theo lời nam ca sĩ 8X, anh và vợ từng hoãn cưới tận 9 năm vì gặp khủng hoảng tài chính sau khi vướng nợ nần. Đến năm 2021, KCM - Bang Ye Won mới có thể tổ chức hôn lễ nhỏ, giản dị chỉ có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình. Và tới tháng 10 năm nay, cặp đôi đã tổ chức 1 đám cưới linh đình.

KCM vừa tổ chức hôn lễ cách đây không lâu. Anh từng hoãn cưới nhiều lần sau khi vướng nợ nần ngập mặt. Ảnh: Nate

KCM sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 21 tuổi qua nhạc phẩm I Know - OST của bộ phim truyền hình Punch. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Hàn Quốc với nhiều album, single đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ kim chi như Love Affair, Growing Up, Color Flower...

Đặc biệt, từ năm 2021, nam ca sĩ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc dự án MSG Wannabe và đã cùng nhóm khuấy đảo thị trường Hàn Quốc với 1 số bản hit giành hạng 1-2 trên các bảng xếp hạng lớn.

KCM cùng nhóm nhạc MSG Wannabe “làm mưa làm gió” ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Anh được biết đến là nam nghệ sĩ kín tiếng bậc nhất ở Kbiz. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Donga

