"Thái tử phi" Yoon Eun Hye sau gần 20 năm mới làm lại điều này

Loạt ảnh mới của Yoon Eun Hye nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến dân tình xôn xao không ngớt.

Mới đây, "Thái tử phi" Yoon Eun Hye đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung loạt ảnh teaser rục rịch phát hành ca khúc mới. Đây là dự án âm nhạc cá nhân vô cùng đặc biệt nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10.000 ngày ra mắt trong sự nghiệp giải trí của cô.

Trong bộ ảnh, Yoon Eun Hye biến hóa đa dạng qua nhiều diện mạo khác nhau, nhưng điểm nhấn giật spotlight nhất chính là mái tóc cắt ngắn ngang cằm (bob cut) đầy cá tính. Đã từ rất lâu rồi công chúng mới lại thấy "nàng Thái tử phi" gắn liền với kiểu tóc ngắn mới mẻ đến vậy, tạo nên một sự lột xác hoàn toàn khác biệt so với hình tượng nữ tính, dịu dàng quen thuộc thường thấy.

Yoon Eun Hye tái xuất với kiểu tóc ngắn sau nhiều năm để tóc dài. Ảnh: Instagram

Đã từ rất lâu rồi công chúng mới lại thấy "nàng Thái tử phi" gắn liền với kiểu tóc ngắn mới mẻ đến vậy. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Điều này tạo nên một sự lột xác hoàn toàn khác biệt so với hình tượng nữ tính, dịu dàng quen thuộc thường thấy. Ảnh: Instagram

Với khả năng biến hóa xuất sắc qua nhiều phong cách cùng thần thái độc đáo, Yoon Eun Hye dễ dàng chinh phục ánh nhìn của người hâm mộ. Kiểu tóc ngắn hiện đại không chỉ làm tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, vẻ quyến rũ táo bạo và tinh tế mà còn khoe trọn visual không tuổi cùng vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 40 của nữ diễn viên kiêm idol.

Ảnh: Instagram

Yoon Eun Hye biến hóa nhiều phong cách, từ đáng yêu đến gợi cảm. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ở tuổi 42, cô vẫn cực kỳ "hack tuổi", sở hữu sắc vóc vạn người mê. Ảnh: Instagram

Thực tế, Yoon Eun Hye đã không để tóc ngắn suốt nhiều năm qua, mặc dù trong quá khứ, hễ lần nào cô xuống tóc là lần đó tạo nên cơn bão xu hướng toàn châu Á. Còn nhớ vào năm 2007, cô đã hóa thân thành cô nàng tomboy tóc ngắn Go Eun Chan trong phim Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Bộ phim không chỉ giúp Yoon Eun Hye đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards, mà còn tạo nên cơn sốt cắt tóc ngắn càn quét khắp các salon làm đẹp châu Á trong suốt một thời gian dài.

Đến năm 2009, Yoon Eun Hye tiếp tục làm mới mình với mái tóc ngắn nhuộm đỏ cá tính, cắt cúp sắc sảo trong Chàng Quản Gia Của Tôi. Vai diễn tiểu thư Kang Hye Na đầy quyền lực, tiếp tục giúp mỹ nhân sinh năm 1984 khẳng định vị thế "nữ hoàng dẫn đầu xu hướng" của màn ảnh xứ Hàn. Chính vì vậy, màn tái xuất với mái tóc ngắn sau gần 2 thập kỷ của Yoon Eun Hye không chỉ mang lại cảm giác hoài niệm, mà còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên trước dự án âm nhạc sắp tới.

Ảnh: Instagram

Yoon Eun Hye ít để tóc ngắn nhưng để lần nào là gây bão lần ấy. Ảnh: Instagram

Yoon Eun Hye sinh năm 1984 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô chính thức bước chân vào showbiz năm 1999 với tư cách là em út của nhóm nhạc nữ thế hệ đầu Baby V.O.X. Sau khi nhóm ngừng hoạt động, Yoon Eun Hye quyết định rẽ hướng sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội ngoài mong đợi.

Năm 2006, vai diễn "Thái tử phi" Shin Chae Kyung trong bộ phim truyền hình Goong đã đưa tên tuổi Yoon Eun Hye vụt sáng thành sao hạng A chỉ sau một đêm. Tiếp nối thành công, hàng loạt tác phẩm đình đám như Chàng Trai Vườn Nho, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử hay I Miss You (2012) đã đưa cô lên ngai vàng "Nữ hoàng phim truyền hình lãng mạn" của Hallyu.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Yoon Eun Hye sinh năm 1984, bước vào showbiz khi chỉ mới 15 tuổi. Ảnh: Instagram

Phong cách của Yoon Eun Hye từng được khán giả khắp châu Á yêu thích và học theo. Tuy nhiên, tên tuổi cô lao dốc sau scandal đạo nhái năm 2015. Sự nghiệp tại quê nhà của Yoon Eun Hye kể từ ấy cũng lao dốc không ngừng. Cách đây không lâu, chính nữ diễn viên cũng đã thừa nhận bản thân lâm cảnh hết thời, không còn giữ được hào quang từng có.

Tuy nhiên đến nay, Yoon Eun Hye khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chính thức tái hợp cùng các thành viên Baby V.O.X, trình diễn trên truyền hình và tổ chức concert. Bên cạnh đó, "Thái tử phi" duy trì sự kết nối chặt chẽ với fan hâm mộ toàn cầu thông qua các tài khoản mạng xã hội cá nhân và kênh YouTube riêng, nơi cô thường xuyên chia sẻ về phong cách sống, mẹo làm đẹp, nấu ăn và hậu trường công việc.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Thời gian gần đây, nữ idol kiêm diễn viên tích cực hoạt động trở lại. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram