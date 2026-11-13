Cuộc sống làm mẹ đơn thân nơi xứ người của nữ nghệ sĩ nhận nhiều sự quan tâm.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, Hoàng My sau đó được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại hai đấu trường nhan sắc lớn là Miss Universe 2011 và Miss World 2012.

Tại Miss Universe 2011 tổ chức ở Brazil, Hoàng My không đạt thứ hạng chung cuộc. Một năm sau, khi đến với Miss World 2012, cô có thành tích tốt hơn khi lọt Top 15. Việc liên tiếp góp mặt ở hai cuộc thi quốc tế giúp tên tuổi người đẹp được chú ý, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí và sắc đẹp.

Tuy nhiên, Hoàng My không lựa chọn con đường trở thành ngôi sao giải trí hay thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện. Năm 2013, cô nhận học bổng và sang Mỹ theo học tại New York Film Academy, theo đuổi chuyên ngành làm phim. Người đẹp từng chia sẻ mong muốn trở thành nhà làm phim, đạo diễn và dành nhiều thời gian để trau dồi kiến thức thay vì tận dụng danh tiếng Á hậu để phát triển showbiz.

Hoàng My là người đẹp Việt duy nhất thi Miss Universe lẫn Miss World

Sau thời gian học tập tại Mỹ, Hoàng My tiếp tục có những trải nghiệm sống và làm việc tại nước ngoài. Khi trở về Việt Nam, cô tham gia một số hoạt động liên quan đến điện ảnh, các cuộc thi sắc đẹp và chương trình truyền hình. Năm 2020, Hoàng My góp mặt trong chương trình du lịch thực tế Vietnam Why Not cùng Võ Hoàng Yến và Kim Duyên. Năm 2022, cô đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Cuộc sống của Hoàng My có bước ngoặt lớn khi cô quyết định sang Áo để xây dựng tổ ấm với bạn trai là một doanh nhân gốc Việt, hơn cô hai tuổi. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2022, trải qua một khoảng thời gian yêu xa trước khi người đẹp chuyển đến Vienna vào tháng 2/2024. Thời điểm đó, Hoàng My đang mang thai khoảng 7 tháng và quyết định gác lại nhiều hoạt động cá nhân để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ.

Á hậu Hoàng My giữ kín diện mạo, danh tính bạn trai

Tháng 4/2024, cô sinh con gái đầu lòng, đặt tên bé là Ayla. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, nhưng khá kín đáo về danh tính và hình ảnh bạn trai. Trong thời gian yêu nhau, người đẹp từng cho biết muốn giữ chuyện tình cảm riêng tư và chỉ giới thiệu đối phương với công chúng khi cả hai kết hôn.

Tưởng chừng cuộc sống gia đình tại châu Âu sẽ tiếp tục bình yên, nhưng đến cuối tháng 1/2026, Hoàng My bất ngờ xác nhận đã chia tay bạn trai sau gần 4 năm gắn bó. Theo chia sẻ của cô, cả hai quyết định đường ai nấy đi vì những mâu thuẫn và xung đột không thể hòa giải. Người đẹp cùng con gái rời khỏi căn penthouse từng là tổ ấm chung tại Vienna, bắt đầu cuộc sống mới với vai trò mẹ đơn thân.

Hoàng My và bạn trai Việt kiều chia tay sau 4 năm đồng hành

Biến cố càng khiến hành trình của Hoàng My trở nên nhiều thử thách khi cô phải giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con tại Áo. Nàng hậu cho biết mong muốn được toàn quyền chăm sóc Ayla, đồng thời tin tưởng bản thân có đủ khả năng tài chính và điều kiện để nuôi dạy con. Cô cũng tiết lộ đã chủ động tìm trường học, nơi ở phù hợp để hai mẹ con có thể ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2026, Hoàng My đưa Ayla về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ cùng gia đình. Cô còn đăng ký cho con theo học tại một trường mầm non quốc tế ở TP.HCM trong khoảng ba tháng, để bé có thêm thời gian trải nghiệm môi trường sống tại quê ngoại.

Tháng 9/2026, người đẹp cho biết cô và con gái đã trở lại Áo được khoảng ba tháng, cuộc sống dần ổn định hơn. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa cô và bố của Ayla cũng có chuyển biến tích cực, không còn căng thẳng như giai đoạn đầu sau chia tay.

Hoàng My làm mẹ đơn thân ở Áo

Nàng hậu thỉnh thoảng vẫn đưa con gái về Việt Nam thăm gia đình

Ảnh: FBNV