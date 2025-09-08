Giọng đọc vàng của Thời sự VTV, nổi tiếng với câu thoại 'Thuê bao quý khách...'

Trong ký ức của hàng triệu khán giả Việt những năm 1980 - 2000, giọng đọc trầm ấm, sang sảng và chuẩn mực của NSƯT Kim Tiến đã trở thành biểu tượng của Bản tin Thời sự 19h của VTV.

Bà không chỉ là phát thanh viên (PTV) gắn bó lâu nhất với bản tin quốc gia, mà còn là “giọng đọc quốc dân” qua hàng loạt chương trình, phim truyện được khán giả nhiều thế hệ yêu mến.

NSƯT Kim Tiến, sinh năm 1948 là một trong những PTV nữ đầu tiên của VTV. Bà gắn bó với bản tin Thời sự suốt hơn 30 năm, từ những ngày đầu truyền hình còn sơ khai.

Thế nhưng ít ai biết, Kim Tiến vốn xuất thân là nghệ sĩ múa, từng mơ ước theo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu. Thế nhưng, duyên số đưa bà đến với nghề phát thanh – truyền hình đầy thử thách.

Năm 1970, bà dự thi phát thanh viên tại Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng không trúng tuyển. Năm sau, tiếp tục thử sức ở Ban Vô tuyến truyền hình, bà vẫn thất bại. Phải đến năm 1973, sau nhiều nỗ lực, bà mới chính thức bén duyên, về công tác tại Ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Trung ương. Hai năm sau, bà được chuyển sang Ban Thời sự và từ đó, cái tên Kim Tiến bắt đầu in sâu trong lòng công chúng.

Với khuôn mặt sáng sân khấu cùng chất giọng truyền cảm, ấm áp, bà nhanh chóng trở thành một trong những phát thanh viên được yêu mến nhất. Không chỉ dẫn Thời sự, NSƯT Kim Tiến còn để lại dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực thuyết minh phim, đặc biệt với Tây Du Ký (1986) – bản lồng tiếng đến nay vẫn được nhiều khán giả nhắc nhớ.

Giọng đọc của bà gắn với nhiều câu nói quen thuộc : Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam , hay tiếng tổng đài “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Khán giả còn trìu mến gọi bà là “giọng đọc huyền thoại” của truyền hình quốc gia.

NSƯT Kim Tiến từng kể lại những ngày đầu làm truyền hình đầy gian khó: “Thời chúng tôi chưa có băng từ, tất cả đều phải quay bằng phim nhựa. Phóng viên phải vác những chiếc máy quay nặng, dùng phim 7 ly, rồi mang về tráng rửa mới có hình ảnh để phát. Một bản tin Thời sự trực tiếp lúc ấy là công sức của cả tập thể hàng chục người, từ phát thanh viên, kỹ thuật viên cho đến những người chỉ chuyên… giở ảnh minh họa cho đúng nhịp.”

Theo bà, chính môi trường làm việc khắt khe ấy đã rèn cho thế hệ phát thanh viên đầu tiên sự cẩn trọng tuyệt đối và phong thái chuyên nghiệp. Kỷ luật trường quay nghiêm ngặt đến từng chi tiết: trang phục phải chỉnh tề, tư thế ngồi chuẩn mực, micro đặt ngay ngực, thậm chí nhiều khi tập trung đến mức quên cả ho hay hắt hơi.

“ Chỉ cần đọc sai hay vấp một chữ cũng có thể bị nhắc nhở, thậm chí phê bình nghiêm khắc” - bà nhớ lại. Nhưng chính áp lực ấy khiến bà yêu nghề, sống hết mình với nghề.

Để giữ sự chuẩn mực, bà kiên trì luyện tập mỗi ngày: đứng trước gương chỉnh từng nụ cười, ánh mắt, dáng ngồi, cách cầm giấy đọc tin. Thời đó chưa có trường lớp đào tạo bài bản, phần lớn đều dựa vào sự tự học, tinh thần cầu thị và nỗ lực cá nhân.

Trong suốt 26 năm gắn bó với truyền hình, tên tuổi của NSƯT Kim Tiến gần như gắn bó với khung "giờ vàng" của bản tin Thời sự 19h. Từ tháng 5/2001, bà bắt đầu dừng công việc phát thanh viên Thời sự, chuyển sang công tác ở Ban Chương trình và dẫn Hộp thư truyền hình. Năm 2002, bà nghỉ hưu, khép lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó với sóng truyền hình quốc gia.

Mới đây, NSƯT Kim Tiến xúc động hội ngộ NSƯT Thanh Hùng, dẫn lại bản tin chương trình "Thời sự".

Dừng công việc lên sóng, NSƯT Kim Tiến không rời xa nghề. Bà mở lớp đào tạo phát thanh, truyền hình, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Không ít MC, BTV nổi tiếng hiện nay từng được bà dìu dắt. Với học trò, bà luôn nhắc: “Giọng đọc chỉ là công cụ, điều quan trọng hơn cả là cái tâm dành cho nghề”.

Ở tuổi gần 80, bà lựa chọn cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên chồng – một tiến sĩ hóa học trí thức, thấu hiểu và tôn trọng. Bà bảo, chính sự đồng điệu trong niềm tin và quan điểm sống khiến hai vợ chồng gắn bó tự nhiên, bền chặt suốt nhiều thập kỷ.

Vốn từng là vận động viên bơi lội từ thuở thiếu thời, thể thao mang lại cho Kim Tiến nền tảng sức khỏe tốt. Dù nay không còn luyện tập nhiều, bà vẫn giữ thói quen lắng nghe cơ thể, sống chậm rãi và an yên.

Ở tuổi U80, Kim Tiến vẫn được khen trẻ trung. Bà cho rằng sự trẻ ấy không nằm nhiều ở ngoại hình mà ở tâm hồn.

Niềm vui của bà đến từ việc đứng lớp, được gọi là “cô” hay “bà” bởi những học viên nhiều thế hệ. Trong gia đình, bà mãn nguyện khi con cháu ngoan ngoãn, sống lành mạnh. Con gái riêng của bà nay đã có gia đình, cháu ngoại đang học đại học.

Với khán giả, giọng nói ấm áp mang thương hiệu “Kim Tiến” in sâu vào ký ức. Không ít lần ngoài phố, chỉ cần bà cất lời, người ta lập tức nhận ra và mỉm cười thân thiện. Đó cũng là hạnh phúc đặc biệt của nghề phát thanh viên – chỉ với giọng nói thôi cũng đủ để được công chúng yêu thương và nhớ mãi.

"Tôi không có bí quyết giữ giọng gì đặc biệt. Đó là do ông Trời ban cho. Điều quan trọng là giữ tinh thần minh mẫn, sống an yên" , bà chia sẻ.